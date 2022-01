Ivan Rakitić nije skrivao razočaranje nakon ispadanja iz Kupa kralja: Ljutit sam jer nismo zaslužili izgubiti, a suci...

Nogometaši Real Betia izborili su plasman u četvrtfinale španjolskog Kupa kralja nakon što su u nastavku u subotu prekinutog susreta pobijedili gradskog rivala Sevillu 2:1

Sevilla je povela u 35. minuti golom Alejandra Gomeza, a do prekida utakmice je došlo četiri minute kasnije nakon što je Nabil Fekir izravno iz kornera pogodio za 1:1. U slavlju je jedan navijač Betisa s tribine ina travnjak bacio plastični štap pogodivši u glavu igrača Seville Jordana. Glavni sudac Ricardo de Burgos Bengoechea odmah je prekinuo utakmicu.

Jordan je prevezen u bolnicu gdje je ustanovljeno kako nije ozbiljnije ozlijeđen.

Susret je nastavljen u nedjelju, ali pred praznim tribinama. Jedini gol postigao je Sergio Canales u 73. minuti. Sevilla je bila korak do izjednačenja u 88. minuti, no Jules Kounde je pogodio vratnicu.

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić je igrao cijeli susret za Sevillu.

I baš je razočarani Rakitić nakon poraza imao što za reći...

'Ljutit sam jer nismo zaslužili izgubiti. Imali su jedan udarac i on je ušao u gol. Napadali smo u drugom poluvremenu, no naljutile su nas neke druge stvari. Sve je išlo protiv nas i to nije u redu', rekao je Rakitić nakon utakmice i nastavio:

'Objave Betisovih igrača na Twitteru su pokazale da nemaju nikakvog poštovanja, zato ni oni nisu zaslužili proći. Ne mogu razumjeti ni neke sudačke odluke, sve sumnjive situacije dosuđene su u njihovu korist...'

Rakitić je govorio o objavama igrača Betisa u kojima su optužili trenera Seville Julena Lopeteguija da je tražio od Jordana da glumi da mu je loše jer je, po njihovom mišljenju, jedini cilj Seville bio prekinuti utakmicu i nadati se diskvalifikaciji Betisa. Istaknuli su i da ih je sam Jordan provocirao tijekom utakmice. Drugi igrači Betisa dijelili su i lajkali njihove objave...

U ranije odigranom susretu Valencija je izborila četvrtfinale nakon što je na gostovanju porazila trećeligaša Atletico Baleares 1:0.

Gol odluke zabio je Marcos Andre u 45. sekundi susreta.

Atletico Baleares je na putu do osmine finala izbacio dva prvoligaša, Celtu i Getafe. I protiv 'šišmiša' je trećeligaš odigrao odlično, no presudio im je gol iz prve minute.

Osim Real Betisa i Valencije, plasman u četvrtfinale u subotu su izborili i Cadiz, Mallorca i Rayo Vallecano.

U srijedu se sastaju Real Sociedad i Atletico Madrid, dok su posljednja dva susreta osmine finala na rasporedu u četvrtak, 20. siječnja, a igrat će Elche i Real Madrid, te Athletic Bilbao i Barcelona.