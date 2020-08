Ivan Rakitić ne može vjerovati što mu se događa; Barcelona je spremna jeftino ga prodati, ali iz Seville ne stižu dobre vijesti...

Katalonske novine Mundo Deportivo izvijestile su kako je Barcelona spremna pustiti hrvatskog reprezentativnog veznjaka Ivana Rakitića (32) u Sevillu. Katalonci su čak prepolovilo odštetni zahtjev, s 20 milijuna eura na 'samo' 10 milijuna, no čini se kako ni to neće biti dovoljno

'Zbog profesionalnog i uvijek besprijekornog ponašanja Barcelona bi mu olakšala odlazak. No, Barcelona na njemu ne želi izgubiti puno novca, ali više nema namjeru raditi bilo što protiv volje takvog gospodina kakav je posljednjih šest godina bio Rakitić. Ponašao se besprijekorno, čak i kad se njegovo ime vucaralo po medijima u kombinacijama za povratak Neymara. U klubu su jako zadovoljni kako je Rakitić to podnio i neće mu raditi probleme ako ovog ljeta odluči otići', stoji u tekstu dobro obaviještenog Mundo Deportiva.

Podsjetimo, Rakitić je prošli mjesec ponovno izjavio kako ne razmišlja o odlasku iz Barcelone ovog ljeta, a uprava kluba se nije javno oglasila. Prošlo ljeto je sve upućivalo na to da ga želi prodati, a potreba za novcem je dodatno porasla nakon izbijanja krize s koronavirusom zbog koje klubovi nemaju prihoda od ulaznica, turističkih obilazaka stadiona i suvenira.

U međuvremenu u Barcelonu je stigao Frenkie de Jong, ovog ljeta stiže Miralem Pjanić, tu su od ranije još Vidal i Riqui Puiq te je Rakitić svjestan da će za njega biti sve manje mjesta u prvoj postavi, minutažu bi mogao dobivati na kapaljku...

Sevilla, koja je završila prvenstvo na četvrtom mjestu i time izborila nastup u Ligi prvaka, ranije je poručila kako bi rado vratila Ivana Rakitića u svoje redove, ali samo pusti li ga Barcelona besplatno!

'Nema ničeg novog oko Rakitića. Sevilla nikada neće platiti Rakitićev transfer. Nije nam prihvatljiva visina njegove plaće i transfer', rekao je neimenovani dužnosnik Seville za Hinu.

Trenutno Rakitićeva 'tržišna cijena' iznosi 20 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša. No, Barcelona je spremna prepoloviti to potraživanje i doslovno ga 'pokloniti' Sevilli za 10 milijuna eura. Realno, mala je to cijena za tako klasnog i iskusnog veznjaka koji ima još najmanje dvije ili tri vrhunske sezone 'u nogama'. Svima je jasno koliko bi pojačanje popularni Raketa bio za Sevillu, posebice jer je i sam naglašavao kako je to trenutno jedini klub za koji bi, osim Barcelone, bio spreman igrati...