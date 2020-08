Predsjednik Barcelone javno priznao ono od čega su navijači najviše strahovali; svi se pitaju kako će reagirati Leo Messi

Barcelonin predsjednik Josep Maria Bartomeu odlučio je napokon prekinuti rasprave koje se posljednjih tjedana vode oko povratka Neymara ili dolaska Lautara Martineza na Nou Camp. Njegove riječi mnogima neće baš najbolje 'sjesti'

'U trenutnoj situaciji, on ne dolazi', kazao je Barcelonin predsjednik i pojasnio:

'PSG ga ne želi prodati, a to ima smisla jer je Neymar trenutno jedan od najboljih svjetskih igrača. Prošlog ljeta smo se jako trudili da ga potpišemo, ali ovog ljeta nećemo ni pokušati.'

Ubio je tako Josep Maria Bartomeu svaku nadu milijunima navijača diljem svijeta da će se Barca ovog ljeta pojačati nekim od zvučnih imena. Za to postoji jako dobar razlog, teško financijsko stanje u kojem se zbog pandemije koronavirusa klub iznenada našao...

'Klub je između ožujka i srpnja izgubio 200 milijuna eura. Ako se situacija ne popravi, neće biti ljudi na tribinama, u muzeju ili u Fan Shopu, a mi ćemo nastaviti gubiti novac. A to će nas onda natjerati da revidiramo planove potrošnje jer je to prva stavka koju moramo rezati. No, moramo vidjeti koji od potencijalnih transfera mogu čekati. Moramo se prilagoditi...', objašnjavao je Bartomeu i zaključio: