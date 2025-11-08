Italija se klanja Modriću! Evo što pišu nakon još jedne čudesne Lukine utakmice

Kapetan hrvatske reprezentacije odigrao je sjajnu utakmicu i bio najbolji pojedinac Milana. Prema Sofascoreu dobio je ocjenu 8,0, a u završnici susreta preuzeo je potpunu kontrolu nad igrom — diktirao tempo, povezivao linije i bio ključan u svakom napadu. Talijanski mediji ponovno su mu odali priznanje.

La Gazzetta dello Sport piše kako je Modrić bio 'neumoran i briljantan u vođenju igre', ističući da u 40. godini izgleda kao da se tek navikava na Serie A, a ne kao veteran na zalasku karijere.

Corriere dello Sport navodi da je 'Modrić bio mozak momčadi', te da je 'njegova prisutnost ono što Milan drži iznad vode kad ostatak ekipe posrne'.

Sky Italia ga je opisao kao 'dirigenta koji kontrolira ritam svake akcije', dodajući da 'Milan bez Modrića izgleda izgubljeno i bez ideje'. 'Vezni red Milana s Modrićem izgleda poput veznog reda iz Premier lige… Modrić je kralj, ali i dirigent', piše Sky.

Na portalu Sempre Milan zaključuju da je 'Modrić osim nekoliko pogrešnih dodavanja bio vrlo dobar, pomogao je Milanu u stvaranju brojnih prilika te je u završnici igrao s puno energije, potičući i suigrače da učine isto“.

Unatoč razočaravajućem rezultatu u Parmi, u Italiji se slažu u jednom – Luka Modrić ponovno je pokazao da je i dalje jedan od najvećih koje nogomet ima.