Šok za Modrića i Milan! Na nevjerojatan su način prosuli pobjedu u borbi za naslov

S.Č.

08.11.2025 u 22:41

Na nevjerojatan su način nogometaši Milana ispustili pobjedu u 11. kolu Serie A.

Milan je protiv Parme, momčadi koja se bori za ostanak, imao veliku prednost nakon prvih 25 minuta i praktički sve u svojim rukama.

Milan je vodio 2:0 golovima Saelemaekersa u 12. i Leaa u 25. minuti s bijele točke. No, hrabri domaćin se nije predavao. Parma je najprije smanjila u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Bernabea, da bi šokantno izjednačila u 62. minuti preko Del Prata.

Momčad Luke Modrića je do kraja napadala, pucala je sa svih strana, ali nije mogla do trećeg gola i pobjede. Milan je ovim remijem propustio mogućnost da se na vrhu odvoji od Napolija i ostatka pratnje.

Luka Modrić je odigrao svih 90 minuta za Milan i bio je jedan od najboljih igrača svoje momčadi. Modrić je u 70. minuti i zaradio žuti karton zbog preoštrog faula. U 90. minuti kapetan Hrvatske je s 16 metara skoro donio pobjedu Milanu, ali je njegov šut golman Parme jedva ukrotio.

Standings provided by Sofascore

