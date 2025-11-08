Modrić odigrao još jednu utakmicu za pamćenje! Dobio osmicu i srušio rekord

Bila je to jedina od četiri subotnje utakmice na kojoj je bilo pogodaka. Gosti su poveli već u 12. minuti golom Alexisa Saelemaekersa. U 25. minuti je prednost Milana udvostručio Rafael Leao iz kaznenog udarca.

Domaća momčad je nagovijestila preokret golom što je postigao Adrian Bernabe u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena. Parma je izjednačila u 62. minuti, a Enrico Del Prato je iskoristio lošu reakciju gostujuće obrane.

Do kraja dvoboja su i jedni i drugi mogli postići još pokoji pogodak, ali ostalo je 2:2.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan koji je privremeno došao na prvo mjesto sa 22 boda, koliko ima i aktualni prvak Napoli uz utakmicu manje. Po 21 bod imaju Inter i Roma. Na petom mjestu je Juventus sa 19 bodova. Parma je sa osam bodova na 17. poziciji.

Luka Modrić odigrao je još jednu nevjerojatno dobru utakmicu. Prema Sofascoreu zaradio je ocjenu 8, a samo je strijelac Saelemaekers od svih igrača na terenu dobio više od Luke - 8,2.

Modrić je posebno briljirao u zadnjih pola sata kad su igrači Milana morali krenuti po treći gol. Doslovce je bio na svakoj lopti, svaki napad je kretao od njega, a također je bio jedan od onih koji su večeras najviše pretrčali. Protiv Parme je Modrić srušio i jedan svoj rekord. Imao je 123 dodira s loptom, što mu je najviše otkako je stigao u Serie A. Protiv Pise je imao dva dodira manje.