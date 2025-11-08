neuništivi hrvat

Modrić odigrao još jednu utakmicu za pamćenje! Dobio osmicu i srušio rekord

S.Č.

08.11.2025 u 23:07

Modrić i Leao
Modrić i Leao Izvor: Profimedia / Autor: Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometaši Milana propustili su dva gola prednosti na gostovanju u Parmi, gdje je domaća momčad od 0:2 stigla do 2:2 i zasluženog boda.

Bila je to jedina od četiri subotnje utakmice na kojoj je bilo pogodaka. Gosti su poveli već u 12. minuti golom Alexisa Saelemaekersa. U 25. minuti je prednost Milana udvostručio Rafael Leao iz kaznenog udarca.

vezane vijesti

Domaća momčad je nagovijestila preokret golom što je postigao Adrian Bernabe u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena. Parma je izjednačila u 62. minuti, a Enrico Del Prato je iskoristio lošu reakciju gostujuće obrane.

Do kraja dvoboja su i jedni i drugi mogli postići još pokoji pogodak, ali ostalo je 2:2.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan koji je privremeno došao na prvo mjesto sa 22 boda, koliko ima i aktualni prvak Napoli uz utakmicu manje. Po 21 bod imaju Inter i Roma. Na petom mjestu je Juventus sa 19 bodova. Parma je sa osam bodova na 17. poziciji.

Luka Modrić odigrao je još jednu nevjerojatno dobru utakmicu. Prema Sofascoreu zaradio je ocjenu 8, a samo je strijelac Saelemaekers od svih igrača na terenu dobio više od Luke - 8,2.

Modrić je posebno briljirao u zadnjih pola sata kad su igrači Milana morali krenuti po treći gol. Doslovce je bio na svakoj lopti, svaki napad je kretao od njega, a također je bio jedan od onih koji su večeras najviše pretrčali. Protiv Parme je Modrić srušio i jedan svoj rekord. Imao je 123 dodira s loptom, što mu je najviše otkako je stigao u Serie A. Protiv Pise je imao dva dodira manje.

Modrić vs Parma
Modrić vs Parma Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
serie A

serie A

Šok za Modrića i Milan! Na nevjerojatan su način prosuli pobjedu u borbi za naslov
pogledajte video

pogledajte video

Krovinović otkrio što mu je Livaja rekao kad je odbio kapetansku traku Hajduka
hajduk - osijek 2:0

hajduk - osijek 2:0

Zvijezdu Hajduka razljutio suigrač prilikom izmjene; pogledajte što mu je rekao

najpopularnije

Još vijesti