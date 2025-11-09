Ovo se ne pamti! Navijači Milana su zaljubljeni u Modrića, evo što pišu na društvenim mrežama

Milan je na gostovanju u Parmi ispustio vodstvo 2:0 i morao se zadovoljiti remijem (2:2), što je bolan udarac za momčad koja se bori za naslov prvaka. No, u večeri u kojoj je momčad razočarala, jedan je čovjek ponovno nadmašio sve – Luka Modrić.
Hrvatski kapetan odigrao je još jednu briljantnu utakmicu, bio je pokretač svih napada, kontrolirao ritam igre i završnicu susreta odradio kao da mu nije 40, nego 25 godina. Talijanski mediji ponovno su mu odali priznanje, a društvene mreže preplavile su poruke oduševljenja.
'Maestro!', 'Infinito Luka!', 'Genio eterno!' – samo su neki od komentara navijača Milana i talijanskih zaljubljenika u nogomet.
Na forumima i društvenim mrežama dominira oduševljenje:
'Ma che cazzo se ne deve fare il Milan di Bernabé quando ha Luka Modrić?' ('Koji će ku*ac će Milanu uopće Bernabeu kad ima Luku Modrića?', pita se jedan navijač Milana. A u sličnom tonu su i ostali komentari fanova Milana,
'Čak i kad muigrač padne, Modrićevo dodavanje pronađe cilj. Kakav igrač!'
'Publika ga je u Parmi ispratila ovacijama. Luka Modrić, maestro kojeg ne možeš ne voljeti.'
'Modrić je simbol onoga što Milan želi biti – iskustvo, elegancija i kontrola.'
Dok Milan traži način kako zaustaviti iskliznuće iz utrke za vrh Serie A, u Italiji vlada jedinstven zaključak: Modrić nije samo igrač, on je nogometna institucija.