obožavaju ga

Ovo se ne pamti! Navijači Milana su zaljubljeni u Modrića, evo što pišu na društvenim mrežama

S.Č.

09.11.2025 u 00:33

Luka Modrić AC Milan
Luka Modrić AC Milan Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI
Bionic
Reading

Milan je na gostovanju u Parmi ispustio vodstvo 2:0 i morao se zadovoljiti remijem (2:2), što je bolan udarac za momčad koja se bori za naslov prvaka. No, u večeri u kojoj je momčad razočarala, jedan je čovjek ponovno nadmašio sve – Luka Modrić.

Hrvatski kapetan odigrao je još jednu briljantnu utakmicu, bio je pokretač svih napada, kontrolirao ritam igre i završnicu susreta odradio kao da mu nije 40, nego 25 godina. Talijanski mediji ponovno su mu odali priznanje, a društvene mreže preplavile su poruke oduševljenja.

vezane vijesti

'Maestro!', 'Infinito Luka!', 'Genio eterno!' – samo su neki od komentara navijača Milana i talijanskih zaljubljenika u nogomet.

Na forumima i društvenim mrežama dominira oduševljenje:

'Ma che cazzo se ne deve fare il Milan di Bernabé quando ha Luka Modrić?' ('Koji će ku*ac će Milanu uopće Bernabeu kad ima Luku Modrića?', pita se jedan navijač Milana. A u sličnom tonu su i ostali komentari fanova Milana,

'Čak i kad muigrač padne, Modrićevo dodavanje pronađe cilj. Kakav igrač!'

'Publika ga je u Parmi ispratila ovacijama. Luka Modrić, maestro kojeg ne možeš ne voljeti.'

'Modrić je simbol onoga što Milan želi biti – iskustvo, elegancija i kontrola.'

Dok Milan traži način kako zaustaviti iskliznuće iz utrke za vrh Serie A, u Italiji vlada jedinstven zaključak: Modrić nije samo igrač, on je nogometna institucija.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
serie A

serie A

Šok za Modrića i Milan! Na nevjerojatan su način prosuli pobjedu u borbi za naslov
pogledajte video

pogledajte video

Krovinović otkrio što mu je Livaja rekao kad je odbio kapetansku traku Hajduka
hajduk - osijek 2:0

hajduk - osijek 2:0

Zvijezdu Hajduka razljutio suigrač prilikom izmjene; pogledajte što mu je rekao

najpopularnije

Još vijesti