Ovo se ne pamti! Navijači Milana su zaljubljeni u Modrića, evo što pišu na društvenim mrežama

Hrvatski kapetan odigrao je još jednu briljantnu utakmicu, bio je pokretač svih napada, kontrolirao ritam igre i završnicu susreta odradio kao da mu nije 40, nego 25 godina. Talijanski mediji ponovno su mu odali priznanje, a društvene mreže preplavile su poruke oduševljenja.

'Maestro!', 'Infinito Luka!', 'Genio eterno!' – samo su neki od komentara navijača Milana i talijanskih zaljubljenika u nogomet.

Na forumima i društvenim mrežama dominira oduševljenje:

'Ma che cazzo se ne deve fare il Milan di Bernabé quando ha Luka Modrić?' ('Koji će ku*ac će Milanu uopće Bernabeu kad ima Luku Modrića?', pita se jedan navijač Milana. A u sličnom tonu su i ostali komentari fanova Milana,

'Čak i kad muigrač padne, Modrićevo dodavanje pronađe cilj. Kakav igrač!'

'Publika ga je u Parmi ispratila ovacijama. Luka Modrić, maestro kojeg ne možeš ne voljeti.'

'Modrić je simbol onoga što Milan želi biti – iskustvo, elegancija i kontrola.'

Dok Milan traži način kako zaustaviti iskliznuće iz utrke za vrh Serie A, u Italiji vlada jedinstven zaključak: Modrić nije samo igrač, on je nogometna institucija.