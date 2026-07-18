Ispast će vam mobitel od težine ove fotografije. Pogledajte tko se sve ugurao ispred objektiva

sp 2026.

Ispast će vam mobitel od težine ove fotografije. Pogledajte tko se sve ugurao ispred objektiva

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 18.07.2026 08:10
  • Objavljeno 18.07.2026 u 08:10
Fotografija Jorgea Camposa
Fotografija Jorgea Camposa Izvor: Screenshot / Autor: X
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Čitav svijet priprema se za finale Svjetskog prvenstva, a na utakmicu stižu brojni velikani iz sadašnjosti i prošlosti sporta.

Kamere su na jednom od okupljanja uoči finala snimile legendarnog meksičkoga golmana Jorgea Camposa (59) kako 'slaže' fotografiju sa zvijezdama.

vezane vijesti

Campos, koji je bi poznat po bizarnim golmanskim dresovima, pozvao je još jednu legendu, kolumbijskoga golmana Renea Higuitu (59), poznatog po obrani potezom 'škorpiona', na fotografiranje s Vozinhom.

Golman Zelenortskih Otoka apsolutni je hit ovog SP-a, a Campos je želio fotografiju trojice golmana. No, odnekud se pojavio Novak Đoković kojeg je Campos pozvao da im se pridruži.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
idealnih 11

idealnih 11

‘Nitko mi nije sastavljao ekipu kao treneru, pa neće ni redakcija’
NAJAVIO I THUN

NAJAVIO I THUN

Josip Mišić prvi put o mogućem pozivu u reprezentaciju i izjavi Slavena Bilića
neobična presica

neobična presica

Messiju prije finala pitanja nisu postavljali novinari. Pogledajte koje face su ga ispitivale

najpopularnije

Još vijesti