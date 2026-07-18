Ispast će vam mobitel od težine ove fotografije. Pogledajte tko se sve ugurao ispred objektiva

Kamere su na jednom od okupljanja uoči finala snimile legendarnog meksičkoga golmana Jorgea Camposa (59) kako 'slaže' fotografiju sa zvijezdama.

Campos, koji je bi poznat po bizarnim golmanskim dresovima, pozvao je još jednu legendu, kolumbijskoga golmana Renea Higuitu (59), poznatog po obrani potezom 'škorpiona', na fotografiranje s Vozinhom.

Golman Zelenortskih Otoka apsolutni je hit ovog SP-a, a Campos je želio fotografiju trojice golmana. No, odnekud se pojavio Novak Đoković kojeg je Campos pozvao da im se pridruži.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.