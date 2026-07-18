Pojavio se potencijalno ogroman problem prije finala SP-a. Evo kakva je situacija

Finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske trebalo bi se igrati prema planu, unatoč problemima s kvalitetom zraka u New Yorku i New Jerseyju.

OČITO JE JEDNO, A TO JE...

Dim od golemih kanadskih požara posljednjih je dana stigao do sjeveroistoka i srednjeg zapada SAD-a, zbog čega su lokalne službe izdale upozorenja, a stanovnicima preporučile oprez i smanjenje boravka na otvorenom. Ipak, prema trenutačnim informacijama, utakmica za naslov svjetskog prvaka na MetLife Stadiumu trebala bi se igrati po planu.

Zrak bio 'nezdrav za sve'

Kvaliteta zraka u regiji posljednjih se dana pogoršala zbog dima koji se spustio iz Kanade. U petak ujutro područje New Yorka i New Jerseyja bilo je u kategoriji 'nezdravo', dok je dan ranije situacija bila još lošija i opisivala se kao 'vrlo nezdrava'.

Zbog takvih uvjeta odgođeni su ili pomaknuti i neki drugi sportski događaji. Utakmica MLB-a između New York Metsa i Philadelphia Philliesa pomaknuta je sat ranije, a MLS susret Chicago Firea i Vancouver Whitecapsa odgođen je i prebačen na 6. listopada.

Prati se i vrijeme

Finale se igra u nedjelju u 15 sati po lokalnom vremenu u East Rutherfordu, odnosno u 21 sat po hrvatskom vremenu. Riječ je o otvorenom stadionu, pa vremenski uvjeti mogu imati ulogu.

Ranije prognoze za područje MetLife Stadiuma najavljivale su temperature sredinom 80-ih po Fahrenheitu, odnosno oko 29 stupnjeva Celzija, uz manju mogućnost pljuskova i grmljavine. Zbog vrućina su tijekom turnira uvedene pauze za osvježenje na sredini oba poluvremena, bez obzira na stadion i vanjsku temperaturu.

Grmljavina bi bila veći problem od kiše

Sama kiša ne bi trebala stvoriti ozbiljan problem za odigravanje utakmice, ali grmljavina je drukčija priča. Ako bi se munja pojavila unutar osam milja od stadiona, utakmica bi se morala prekinuti, a igra se ne bi nastavila najmanje 30 minuta. Svaka nova munja ponovno bi pokrenula odbrojavanje.

Takve situacije već su se događale tijekom turnira. Tri utakmice bile su ozbiljno pogođene vremenskim neprilikama, ali su sve na kraju završene nakon odgoda.