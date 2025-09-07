Ispadanje Srbije šokiralo i kladionice. Evo kako su postavile koeficijente za osvajača Eurobasketa

Srbija je prije početka turnira bila uvjerljivo prvi favorit za titulu, ali se sad situacija promijenila.

Uvjerljivi favorit sad je strašna Njemačka, koja je pregazila sve protivnike i na koju je koeficijent 2.00.

Drugi favorit je Turska na koju je koeficijent 4.00, a slijede Grčka (5.00) i Francuska (7.00). Sve ostale reprezentacije su, prema kladionicama, potpuni autsajderi.

Na Finsku, koja je izbacila Srbiju, koeficijent je 34 kao i na Litvu i Italiju. Slovenija je još veći autsajder, a najveći su Gruzija i BiH.