Iranci stigli u SAD, a u Los Angelesu imali su doček kakvom se nisu nadali

Nakon toplog ispraćaja iz meksičke Tijuane, gdje im se nalazi trening kamp, po slijetanju u Los Angeles dočekali su ih prosvjednici koji traže rušenje aktualnog režima i uvođenje demokracije u Iranu.

U Tijuani su brojni navijači iranske reprezentacije ovacijama ispratili reprezentativce iz kampa, a veliki broj igrača i pratećeg osoblja svojim je mobitelima snimao taj događaj.

'Irane, nikada nećeš hodati sam. Meksiko je uz tebe' i 'Brate Irane, ti si sada Meksički', uzvikivali su okupljeni na ispraćaju reprezentacije iz Tijuane.

Po dolasku u SAD, iransku je delegaciju dočekala potpuno druga slika.

'Ne šahu - ne mulama u Iranu - Promjena režima Irancima', stajalo je na transparentima koje su nosili prosvjednici u losanđeleskom predgrađu Inglewoodu gdje se nalazi stadion na kojem će se odigrati susret Irana i Novog Zelanda.

'Taj režim svoje vlastite ljude drži kao taoce', kazao je jedan od prosvjednika, 56-godišnji Mojgan Ramezani.

'Nadamo se kako će zapadni svijet nekako učiniti nešto više od pukog osuđivanja režima i napokon ga dokrajčiti', dodao je 70-godišnji Hassan Haddadi.

Tijekom boravka na američkom tlu, iranska delegacija imat će pratnju velikog broja pripadnika osiguranja.