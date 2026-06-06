Irački napadač sedam sati ispitivan u zračnoj luci u Chicagu

Aymenu Husseinu (30) je konačno dopušten ulazak, ali fotografu reprezentacije zabranjen je ulazak u SAD, potvrdio je dužnosnik koji radi za Irački olimpijski odbor, ali ima bliske kontakte s reprezentacijom.

Nije bilo odmah komentara Iračkog nogometnog saveza, niti Husseina, iračkog igrača koji je postigao gol kojim je reprezentacija osigurala plasman na SP.

Američka imigracijska i carinska služba te Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na poruke u kojima se traži komentar o navodnom ispitivanju o kojem su izvještavali i irački mediji. Husseinov telefon je pregledan nakon što je stigao, potvrdio je irački dužnosnik.

'Fotograf reprezentacije Talal Salah zadržan je više od 10 sati, podvrgnut je sličnim provjerama mobitela i na kraju mu je odbijen ulazak u SAD', dodao je dužnosnik.

Irak se vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put otkako su debitirali prije 40 godina, a Hussein predvodi napad Iračana u kojem su i Ali Al-Hamadi iz Ipswich Towna te talentirani mladići Ali Jassim i Youssef Amyn.

Irak u skupini I igra s Francuskom, Senegalom i Norveškom.