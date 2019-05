Inter u infarktnoj završnici izborio Ligu prvaka; Pašalić zabio za Atalantu, Juve titulu proslavio - porazom

U ludoj završnici talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta i Inter su izborili plasman u Ligu prvaka, Igor Tudor i Udinese su se spasili od ispadanja, dok Empoli zajedno s Chievom i Frosinoneom seli u drugu ligu...

Inter je u prvom poluvremenu imao pet sjajnih prilika, no gostujući vratar Bartolomiej Dragowski je radio čuda. U 51. minuti gostujuću 'bravu' probio je Keita Balde, a samo 10 minuta kasnije Mauro Icardi je domaćine mogao gurnuti korak do Lige prvaka, no promašio je kazneni udarac. Točnije, Dragowski je sjajno obranio.

Gosti su poveli u 19. minuti preko Domenica Berardija, no u 35. minuti je izjednačio Daniel Zapata. Možda i ključni trenutak dogodio se u poluvremenu kada je Berardi isključen, pa je Sassuolo u nastavku zaigrao s igračem manje. Atalanta je to iskoristila i golovima Alejandra Gomeza (53) i Maria Pašalića (65) razriješila sve dvojbe. Do kraja utakmice kod Sassuola je isključen i Francesco Magnanelli.

Milan je na gostovanju pobijedio SPAL sa 3:2, ali to mu nije bilo dovoljno. Gosti su nakon 23 minute imali dva gola prednosti (Calhanoglu 18, Kessie 23), no Francesco Vicari je pogotkom u 28. minuti vratio neizvjesnost, a izjednačio je Mohamed Fares u 53. minuti. Ipak, Kessie je golom iz kaznenog udarca u 66. minuti donio Milanu tri boda.

Udinese našeg Igora Tudora je na gostovanju pobijedio Cagliari sa 2:1 izborivši prvoligaški spas. Leonardo Pavoletti je doveo domaćine u vodstvo u 17. minuti, no gosti su u nastavku golovima Hallfredssona (59) i De Maia (69) stigli do važne pobjede. Bivši kapetan 'vatrenih' Darijo Srna igrao je do 76. minute za Cagliari, dok je Filip Bradarić igrao do 82. minute.

Prvak Juventus je sezonu zaključio gostujućim porazom od Sampdorije 0:2 čime je torinska 'stara dama' zaključila sezonu s nizom od pet kola bez pobjede. Međutim, Juve je odavno osigurao naslov prvaka pa ova serija nije utjecala na poziciju 'crno-bijelih'.