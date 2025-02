Ilija Lončarević: Nemoguće je dovesti toliko igrača koji ne zadovoljavaju kriterije Dinama

'Problem je što igrači sami sebe dovode u situaciju da ne pravim pristupom na takvoj utakmici izazivaju sumnju u sebe, u svoje vrijednosti i momčadi, pojedinaca i to ih može u budućim utakmicama remetiti ili dovesti do nesigurnosti ili gubitka samopouzdanja što onda može biti kobno.'

Ne vidi Lončarević ni neko veliko pojačanje koje je Dinamo dobio u zadnje vrijeme.

'Pojačanja? Pojma nemam tko ih je doveo, sigurno da sportski direktor ima važnu ulogu, no nije sigurno sam dovodio na svoju ruku i dovodio klub pred gotov čin. Ali vjerojatno je sportski direktor obavio najveći posao, bez obzira tko je on. Planski je dao prijedlog pa je to realizirano. Nažalost na njegov račun i na račun kluba općenito ide činjenica da se nijedan od tih igrača nije dokazao da je veliko pojačanje za Dinamo, odnosno da je iskočio iznad prosjeka. To je osnovni zaključak i to ipak onda nije dobro dovođenje, pogotovo jer to nisu mladi igrači, to su igrači koji su već napravili već svoju karijeru i nisu imali ništa više od toga da igraju u manjim klubovima od Dinama. To je činjenica koju ne može nitko izbjeći. S te strane su uputna pitanja postavljena… Nemoguće je dovesti toliko igrača koji ne zadovoljavaju kriterije Dinama. Naravno da će ta konstatacija, ako Dinamo, a ja mislim da hoće, osvoji prvo mjesto ta će se konstatacija zaboraviti. Dinamo ovakav kakav je, ako je momčad koncentrirana i na dovoljno visokom nivou ne može izgubiti baš utakmicu u ligi', kaže hrvatski trener pa dodaje: