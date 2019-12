Igor Tudor je zbog povratka u Hajduk raskinuo ugovor s Udineseom, no iznenada su se pojavila dva opasna protukandidata

Damir Burić je kao spasitelj Hajduka u četvrtak uoči Božića dobio 'zahvalu' na najoriginalniji način - uručen mu je otkaz iako će momčad koju je doslovno preporodio 'prezimiti' na drugom mjestu prvenstvene ljestvice. Kao najizgledniji kandidat za novog trenera spominje se Igor Tudor, no u konkurenciji su još dva jaka imena...

Iskreno, očekivana je to odluka iako iza Burića stoje rezultati, bez obzira na loše igra 'bilih' u gostima. Podsjetimo, Burić je momčad Hajduka preuzeo par dana nakon šokantnog ispadanja iz Europe i sramotnog poraza 3:1 od malteške Gzire United na Poljudu.

Nova garnitura koja je sletjela na Poljud ekspresno se riješila starog trenera i krenula u potragu za novim. Prvo i najzvučnije ime bilo je ono Igora Tudora koji je u kombinacijama bio i prošle sezone. No, popularni se Tušo ipak odlučio za ostanak u Serie A gdje je do početka studenog vodio Udinese. Tada su mu presudila dva teška poraza - 7:1 od Atalante i 4:0 od Rome - te je dobio otkaz. Pa ipak, Tudor je ostao ugovorom vezan za Udinese, primao je ugovorenu plaću i čekao...

I uspio je vratiti u život 'bile' koji su dobar dio jesenskog dijela proveli i na samom vrhu prvenstvene ljestvice. Hajduk će na kraju prezimiti na drugoj poziciji, s 12 bodova manje od vodećeg Dinama i bodom više od treće Rijeke. No, to nije bilo dovoljno da Burić zadrži posao jer čelnici tvrde kako su 'odnosi u klubu odavno nepopravljivo narušeni'. Pa je 'logično' da otpuste trenera...

Ali, nekako su se u isto vrijeme kao potencijalni kandidati za klupu Hajduka 'ukazali' opasni konkurenti - Ante Čović i Dean Klafurić . Čović je od svibnja do studenog ove godine vodio momčad Herthe, a iza njega je bogata karijera - počeo je u Hajduku, a potom je igrao u Stuttgartu, Nürnbergu, Herthi, Bochumu i Saarbrückenu. Umirovio se 2010. godine i od tada je radio kao trener u nogometnoj školi Herthe.

U konkurenciji je bio i Matjaž Kek, no on je trenutno slovenski izbornik i gotovo sigurno nije ozbiljnije razmišljao o dolasku na Poljud. Kek je perfekcionist, pokazao je to i dokazao radeći u Rijeci, te mu konfuzno stanje u i oko Hajduka definitivno ne bi nikako odgovaralo...

Realno, Igor Tudor je i dalje prvi izbor nove Hajdukove garniture, ali je pitanje hoće li se Tušo pristati vratiti na klupu Hajduka za puno manje novca od onog što bi mogao zaraditi u Serie A ili nekoj od europskih liga. Čović i Klafurić trenutno su puno jeftiniji od Tudora, ali u isto vrijeme nisu nimalo manje kvalitetni treneri. Dapače, željni su dokazivanja, dugo su radili s mladim selekcijama i to im je najveći plus u odnosu na Tudora kojemu povratak u Hrvatski Telekom Prvu ligu ne bi bio korak naprijed u karijeri.