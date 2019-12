Damir Burić 'otvorio dušu': Bio sam trener u Bundesligi i Ligi prvaka. Ne znam kada ćete imati trenera da se s tim može pohvaliti

U Hajduku već neko vrijeme polagano 'vrije', situacija na Poljudu nije bajna, a najbolje to na svojoj koži osjeća trener Damir Burić. 'Bili' su na ljestvici drugi iza vodećeg Dinama, ali kritike na njegov račun su konstanta. U nedjelju (15. prosinca, 17.30 sati, Arenasport 3) Hajduk na Poljudu dočekuje Istru, a konferencija za medije Damira Burića zvučala je kao - oproštajna

'Pravu priliku u Hajduku nikad nisam dobio, bez obzira na pobjede. Ja nisam osjetio dobrodošlicu, a vi ste vidjeli momčad koja je bila prva na ljestvici. Pored svega je bilo bušenje na sve strane. Ja sam to prihvatio kao normalno i tako ću nastaviti', kazao je trener Hajduka Damir Burić na konferenciji za medije uoči domaće utakmice 19. kola Hrvatski Telekom Prve lige s Istrom 1961 (nedjelja, 15. prosinca, 17.30 sati, Arenasport 3).

Posljednje je to kolo uoči zimske stanke, a Hajduk kraj jesenskog dijela dočekuje kao drugoplasirana momčad Hrvatski Telekom Prve lige. Nekima očito to nije dovoljno, ali Burić u ovom trenutku nije želio otkriti tko ga je to bušio.

'Ne bih ulazio u detalje, vi znate sve. Tko je to i odakle je to išlo...', dometnuo je kratko Burić.

Cijela konferencija za medije izgledala je više kao oproštaj Damira Burića od Hajduka, nego najava utakmice s Istrom. Pomalo čudno, ali trener Hajduka osjetio je potrebu braniti se te je analizirao svoj red otkako se vratio na klupu 'bilih'.