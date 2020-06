Igor Tudor jasno dao do znanja što misli polufinalu Kupa: 'Hajduk uvijek ispada kmečavac, a sada kada je to Osijek, mi im dajemo podršku'

Igor Tudor najavio je okršaj s Interom iz Zaprešića (petak, 20:00, Arenasport 3), a osvrnuo se i na polufinale Kupa između Rijeke i Osijeka koje je podiglo dosta prašine

Nakon više od dva i pol mjeseca vraća se HT Prva liga. Prva utakmica domaćeg prvenstva nakon pandemije koronavirusa koja je zablokirala cijeli svijet bit će okršaj Hajduka i zaprešićkog Intera na Poljudu u petak u 20 sati (Arenasport 3). Uoči ovog susreta, novinarima se putem videolinka javio trener Hajduka Igor Tudor.

'Svi se veselimo toj utakmici. To je ono zbog čega radimo i živimo. Posebna priča je igrati bez publike. Zo mi nikada nije bilo ugodno i otežavajuća je okolnost za domaću ekipu. Mi moramo opravdati ulogu favorita u petak. Idemo krenuti jako. Možete očekivati najbolji Hajduk u ovom trenutku. Imamo 10 utakmica i svaku želimo pobijediti. Igrači su u dobrom stanju, motivirani su i željni', najavio je Tudor pa odgovorio na pitanje tko se u ovoj pauzi nametnuo:

'Ne volim isticati pojedince, ali bit će tri, četiri nova imena. Oni su se nametnuli, tu su, ali u nogometu se sve mijenja u nekoliko trenutaka. Želim dobiti pobjednički mentalitet od ekipe pa da si u svakoj vježbi i svakom dodavanju sve bolji. Ovoj generaciji to fali, to je ono što smo vidjeli u Jordanovom dokumentarcu The Last Dance. To želim vidjeti i idemo u tom smjeru da to poboljšamo.'

Prvi protivnik je Inter...

'Pogledali smo ih malo u dvije prijateljske utakmice. Jasno je da će se nas ovdje najviše pitati. Moramo ući punim gasom od prve minute i riješiti stvari što prije. Idemo na pobjedu.'

Pojavila se ideja i da se umjesto publike kojoj je zabranjen odlazak na stadion zbog mjera predostrožnosti vezanih za koronavirus, stavi razglas i 'simulira' navijanje'.

'Vidjet ćemo. Normalno da to nije to i da to nema veze s pravim navijanjem. Ima to prednosti i mana. Ubija onu bolesnu tišinu, ali s druge strane čuješ neku čudnu buku. Stvarno se nadam da će se publika vratiti za nekoliko kola i veseli me da idemo u dobrom smjeru', rekao je Tudor pa se osvrnuo i na prijelazni rok i ljeto koje će biti neobično i teško za dovođenje pojačanja:

'Kako je nama, tako je i svima drugima. S vremenom će biti bolje. Važan segment je selekcija igrača. Precjenjujemo ulogu trenera u takvim stvarima. Tu se radi pravi posao. Treba selektirati prave igrače s budžetom koji imamo. Za to treba biti mađioničar s obzirom na budžete koje imaju hrvatski klubovi.'