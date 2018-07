Igor Štimac poslao jasnu i konkretnu poruku izborniku Zlatku Daliću

Puno se posljednjih dana piše o dilemi izbornika Zlatka Dalića - ostati ili ne na izborničkoj funkciji hrvatske nogometne reprezentacije

Naime, aktualni izbornik, koji je Hrvatsku doveo do nastupa u finalu svjetskog prvenstva te osvajanja drugog mjesta, po povrtaku u Hrvatsku izjavio je kako je u dilemi - ostati ili ne, jer još tijekom američke turneje doživio je neugodnosti odnosno priče o pokušaju njegova rušenja.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, potom i izbornik, Igor Štimac , koji je reprezentaciju vodio kroz kvalifikacije prema svjetskom prvenstvu 2014. godine, no pred sam kraj doživio je smjenu, pristao je na komentar situacije oko statusa izbornika Dalića.

Međutim, nakon veličanstvenog dočeka, prvo u Zagrebu, potom i Varaždinu, Dalić je najavio da će o svojoj odluci ipak razmisliti. I već tada je rekao.

'Pa, nije meni do novca. Znate i vi da bi ja reprezentaciju vodio za 'nula' kuna. Želim samo iskren odnos'.

Na tu temu za tportal se osvrnuo i Igor Štimac.

'I Niko Kovač je, nakon što su mene smijenili, bio božanstvo. Samo deset mjeseci kasnije, i njega je pokopala atmosfera kvalifikacija koja itekako bitno utječe na izdanje igrača. No, za razliku od nas, koje su smjenili, Dalića su samo 'smjenjivali'. I hvala Bogu, nisu uspjeli u tome, jer vidimo kakvo je veselje donio narodu. I mogu reći, prošao je bolje od nekih od nas.

Nažalost, takvih elemenata je bilo, vjerojatno će i biti, ali Dalić na te stvari treba zaboraviti. On nakon svjetskog prvenstva više nije ono što je bio prije i ima moralnu obvezu ostati izbornik. I pritom biti spreman na sve izazove koje nose sljedeće kvalifikacije, na puno okolnosti u našem nogometu koje utječu na raspoloženje igrača', vrlo jasno rekao je Igor Štimac.

Bivši izbornik nije želio upirati prstom u one koji su tražili Dalićevu smjenu, ali vjeruje kako Zdravko Mamić ipak nije taj glavni krivac.

'Vjerujem da se radi o jednom manjem dijelu ljudi koji djeluje iz prikrajka pokušavajući progurati nekoga svoga kandidata huškajući druge. Zdravko Mamić ne igra u rukavicama, on kada nešto kaže, to i napravi. I vjerujem da je on htio da se Dalića makne, tako bi se i dogodilo', zaključio je Štimac.

Nadajmo se da će ove riječi doprijeti i do izbornika Dalića, te da ćemo od jesenskih nastupa u Ligi nacija i dalje imati razloga za nova slavlja i veselja.