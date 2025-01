'I protiv Arsenala se pokazalo da je jedan igrač ključan za Dinamo, a nikako ne mogu shvatiti ovo s Pjacom'

Dinamo je time upisao treći poraz u Ligi prvaka, s tim da uz to ima dvije pobjede i dva neodlučena rezultata. Prije posljednjeg kola Dinamo se nalazi na 26. mjestu ljestvice. Prolaz dalje direktno će osigurati osam najboljih momčadi, dok će sastavi od 9. do 24. pozicije dodatno razigravati.

Hrvatskom prvaku je i dalje dostižno 24. mjesto, ali za proboj u krug odabranih treba mu pozitivan rezultat u zadnjem kolu. Tada će Dinamo na domaćem terenu igrati protiv Milana, iduće srijede 29. siječnja.

Susret Arsenala i Dinama za tportal je analizirao trener Ilija Lončarević.

'Kako je počelo, strahovao sam od raspada sistema'

'Iskreno, nisam očekivao ništa više i ništa bolje. Štoviše, kako je utakmica počela, strahovao sam da će se Dinamu dogoditi raspad sistema i da mu slijedi katastrofa. Na sreću, pokazalo se da u Dinamu ima dovoljno igrača koji znaju gdje igraju, koji imaju karakter, želju i volju da igraju i za sebe, ali za klub. Arsenal je u ovom trenutku za nekoliko klasa bolja momčad, tu nema nikakve dvojbe., ali Dinamo je pokazao da je i u taktičkom smislu, a pogotovo u fazi obrane odigrao na jako visokoj razini. I to je nešto što treba veseliti', na početku svoje analize rekao nam je Lončarević pa je nastavio:

'Ovo je Dinamova realnost i toga moramo biti svjesni. Da je Dinamo bio kompletan, da je Cannavaro na raspolaganju imao sve igrače koje je mogao imati da nije ozljeda, tko zna, možda bi gledali posve drugačiju utakmicu. Koliko bi to bilo drugačije, teško je reći. Ipak, čak i da je Dinamo bio u punom sastavu mislim da bi se vidjela velika razlika u kvaliteti i da bi Arsenal koristio široki prostor koji bi mu Modri ostavljali da su pokušali igrati ofenzivnije. Činjenica je da je cijela obrana Dinama 75, 80 minuta praktički stajala na 20, 25 metara od svog gola.

Ne mogu ne primijetiti neke taktičke nebuloze koje neki igrači konstantno rade u zadnjoj liniji. Neću spominjati imena, jer to nije moj posao, ali večeras su uglavnom stajali u svojih 16 metara i samim time nisu radili te taktičke ispade. Čim su izašli na dvadesetak metara os svojih vrata, primili smo treći gol.'

'Ni puno bolji igrači od Ristovskog ne bi mogli ništa Martinelliju'

Dojma smo da je Arteta odlično proučio igru Dinama jer je stalno napadao Ristovskog preko Martinellija.

'Nije tu trebalo puno mudrolije. Kad nema Sake, najbolji napadač Arsenala je upravo Martinelli. Brazilac u individualnom smislu pruža puno više od Sterlinga na desnoj strani, koji ne može proći nikoga. zato, ponavljam, moramo biti zadovoljni igrom cijele obrane u većini utakmice. Puno bolji igrači od Ristovskog ne mogu ništa Martinelliju u igri jedan na jedan, pa bi bilo besmisleno kriviti i njega i bilo kojeg drugog igrača u zadnjem redu Dinama. Veseli i to što Dinamo do zadnje minute je ostavio Arsenal na samo jednom šuti nogom u okvir. Općenito, Arsenal nije imao puno šansi i Nevistić nije imao previše posla. Istina, igrao je Arsenal na 16 metara Dinama, kružio je, ali nekih opasnih situacije nije previše bilo. To me jako veseli i to je pokazatelj da je Dinamo odigrao na gornjoj granici svojih mogućnosti u ovom trenutku', kaže nam legendarni trener.

'Dinamo s Mišićem i bez Mišića nije ista momčad, a ovo s Pjacom mi nikako nije jasno'

Dinamo u zadnjem kolu i ako pobijedi Milan, neće biti siguran u prolaz. Puno toga mu se još mora poklopiti.

'Teško je prognozirati kakav susret s Milanom nas čeka. Ne znam hoće li Mišić biti u sastavu, a to je jako važna stvar za Modre. Sad kad je ušao donio je mirnoću i Dinamo je tek tada počeo igrati nekakav nogomet iako treba biti pošten i priznati da je tada Arsenal odustao od pritiska i presinga pa je bilo više prostora. Ali, svejedno, Dinamo s Mišićem i bez njega dvije su posve različite ekipe. Bude li on zdrav protiv Istre i Milana, vit će to velika stvar za Modre. Treba se nadati i da će ostali momci biti zdravi. Petković neće sigurno biti spreman, ali važno je da ostali budu spremni, a već sama činjenica da Baturina i Stojković igraju neko vrijeme zajedno i da su prilično uigrani odlična je stvar za Dinamo. Međutim, moram priznati da mi jedna stvar nikako nije jasna. To su krilne pozicije i ne mogu shvatiti zbog čega je Marko Pjaca toliko zanemaren. Najiskusniji je i najbolji je od svih Dinamovih krilnih igrača. To mi nekako ne štima, ali dobro. Trener je tu i valjda on ima svoje razloge.''

Lončarevića smo pitali kako vidi Fabija Cannavara na klupi Dinama.

'Bio sam jako znatiželjan da vidim kako će postaviti momčad, ali sad vidim da nikakvog drugog rješenja i nije imao. Ništa se drugačije nije moglo dogoditi od onog što se dogodilo. Arsenal je svijet za sebe i po kvaliteti i po širini rostera za Dinamo. Cannavaro tek treba osjetiti Dinamo i SHNL. Lijepo bi bilo pobijediti Milan, ali nitko od nas neće biti previše tužan ako se to ne dogodi. Problem će biti ako Dinamo ne pobijedi Istru jer je zadatak Dinama da u domaćem prvenstvu pobjeđuje. Sve ostalo što se u Europi napravi je samo dodatni bonus', za kraj će Lončarević.