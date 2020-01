Hrvatski nogometaš u teškoj 'spasilačkoj misiji'; evo što je na predstavljanju sve rekao novinarima

Hrvatski nogometaš Filip Bradarić (28) predstavljen je u ponedjeljak u španjolskom prvoligašu Celti Vigo poručivši kako vjeruje u brzu prilagodbu na momčad te opstanak u prvoj ligi

Bradarić je u subotu prvi put trenirao s novim suigračima u Vigu, lučkom gradu na sjeveru zemlje, a u nedjelju je ostao na klupi u utakmici s Eibarom koja je završila 0-0.

'Momčad mi se činila dobrom, sve je bilo napravljeno kako bi došla do veće nagrade u odnosu na krajnji rezultat. Celta je bila zaslužila više, no ja sam optimist jer postoje pozitivni argumenti za to', izjavio je Bradarić na konferenciji za medije u Vigu.