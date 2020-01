Hrvatska se predugo mučila, a potom na krilima Duvnjaka i Šege za samo 15 minuta sredila Srbiju

U susretu posljednjeg, trećeg kola A skupine europskog rukometnog prvenstva Hrvatska je u Grazu pobijedila Srbiju 24:21 završivši prvi dio prvenstva s tri pobjede...

Uz odličnu podršku hrvatskih navijača 'kauboji' su dobro krenuli i u 11. minuti su vodili 5:2, a velike zasluge za to imao je golman Marin Šego , koji je u tom razdoblju skupio šest obrana.

No, Srbi su se pribrali i uspjeli su uspostaviti obranu koja je Hrvatskoj zadavala puno problema. U 18. minuti Srbija prvi puta dolazi do izjednačenja (6:6), a u 23. i do prvog vodstva (9:8). U zadnjih devet minuta prvog poluvremena Hrvatska nije uspjela postići gol i na odmor se otišlo s dva gola minusa (8:10).

Srbija je držala prednost i nastavku, barem do 42. minute. No, onda se ponovio scenario iz utakmica sa Crnom Gorom i Bjelorusijom, Hrvatska je prelomila utakmicu i stigla je do komotne prednosti.

U 42. minuti Srbija je još vodila 14:12, ali je ponovno zabljesnuo Marin Šego, a na njegove obrane nadovezala su se tri uspješna kontranapada i 'kauboji' su stigli do prednosti 17:14, a sedam i pol minuta prije kraja i do 21:15, čime je susret praktično odlučen.