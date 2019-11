Hrvatska nakon rata od 25 minuta dobila povijesnog KSW prvaka

U zagrebačkoj Areni pred više od deset tisuća gledatelja održalo se 51. izdanje najvećeg MMA spektakla u Europi – poljskog KSW 51

Borba je krenula tako da Račić nakon samo nekoliko sekundi prolazi aperkatom i Stasiak je uzdrman. Prepoznao je to borac iz Dubrovnika, no možda je zbog toga previše neoprezno ušao i završio na podu, a Stasiak na njegovim leđima. Srećom po Antuna, jednu ruku svog protivnika uspio je zadržati u "underhooku" i nije bilo opasnosti da Stasiak zatvori gušenje. Ulaskom u treću minutu Antun se podiže s protivnikom na leđima i udara ga u pod, nakon čega on dolazi u gornju poziciju. Preuzeo je kontrolu i držao ju do posljednjih pola minute runde kad su se borci našli na nogama, no nije bilo ozbiljnijih pogodaka.

Druga runda nije krenula intenzivno kao prva, no Račić prvi koristi pravi priliku i izlaskom iz prve minute odvodi borbu na pod. Nisu se tamo dugo zadržali, a nakon ustajanja je Stasiak kratko bio borac koji radi pritisak uz ogradu. Sredinom runde akcija je ponovno na sredini, a Račić je agresivac. Minutu i pol prije kraja još jedno rušenje Račića i nanošenje štete iz gornje pozicije. Stasiak je tražio poziciju za uzeti zraka, na kraju je napao ruku, ali nije to bilo niti blizu neke opasnosti.

U trećoj je rundi Račić ponovno upisao rušenje na izlasku iz prve minute, no nije puno toga uspio napraviti i nakon minute je Stasiak na nogama, a borba se odvija u klinču uz ogradu. Račić je ipak u boljoj kondiciji i u pretposljednjoj minuti borbe dolazi do novog rušenja. Ovog puta Račić napada, u posljednjoj minuti runde čvrsto hvata vrat, no izašao je Stasiak iz teške pozicije te dočekao kraj runde na nogama, piše Fight Site.

Nova runda i novi odličan ulazak Račića u rušenje. Odmah se Stasiak krenuo ustajati i u jednom trenutku je prošao prostor za udarac koljenom u glavu, no isto je bio ilegalan jer je Račić držao ruku na podu. Dobio je Stasiak kazneni bod, no Račiću je spomenutim udarcem slomio nos. Rezerviraniji su obojica bili do kraja runde, no ponovno je Račić bolje kontrolirao klinč u kojem je provedeno najviše vremena,

Za prvo rušenje u petoj rundi Antunu je trebalo samo 20 sekundi, no ponovno je Stasiak brzo na nogama. Neko vrijeme su se stidljivo pogledavali na distanci, nakon čega Račić ponovno ulazi u noge. Rušenje nije upisao, ali kontrolira klinč i tako se ulazi u posljednje dvije minute borbe. Račić se možda malo prerano opustio i Stasiak ga posljednjih pola minute baca u probleme. Uhvatio mu je leđa i prošao rukama, ali Račić je dovoljno čvrsto uspio spustiti bradu da mu ne uđe pod vrat i tako je dočekao kraj borbe nakon koje je zasluženo i neupitno uzeo pobjedu sudačkom odlukom, koja je morala biti uvjerljivija, no jedan sudac je negdje pronašao tri runde za poljskog borca. Antun Račić tako je postao prvi prvak bantam kategorije u povijesti KSW promocije.

'Ovo mi znači sve na svijetu. 20 godina sam u borilačkom sportu i napravio sam ovaj uspjeh zahvaljući svim ljudima koji su oko mene, mom timu, mojim prijateljima i ovoj divnoj publici. Ovaj pojas posvećujem svim ljudima koji su uz mene, ali najviše osobi kojoj bi ovo najviše značilo, mom pokojnom ocu', rekao je Antun nakon najvećeg uspjeha u karijeri.