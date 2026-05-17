Hrgović poslao brutalnu poruku nakon pobjede: Sada ga svi žele gledati protiv najvećeg čuda teške kategorije

Najtalentiraniji mladi teškaš današnjice sve se češće povezuje upravo s hrvatskim boksačem, a nakon što je Hrgović brutalno razbio Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi, priča o velikom okršaju dodatno se zahuktala.

Hrgović potpuno dominirao

Hrvatski teškaš od prve sekunde kontrolirao je borbu protiv miljenika domaće publike. Allen je primao sve više čistih udaraca, a Hrgović je djelovao snažno, precizno i potpuno nadmoćno.

Nakon nove velike pobjede Hrgović se obratio britanskim navijačima koji nisu bili oduševljeni raspletom večeri.

'Oprostite ljudi, znam da nisam omiljena osoba ovdje, ali tako je kako je... Ovo je boks. Hvala Daveu Allenu i njegovom timu, hvala Queensberry Promotionsu i DAZN-u na ovoj priredbi. Nastavljam svoj put prema tituli svjetskog prvaka', rekao je Hrgović pa dodao:

'Primao je sve moje udarce, bio je jako otvoren od početka i htio sam što prije završiti borbu.'

Svi pričaju o Itaumi

Nakon meča gotovo sva pitanja odnosila su se na mogućnost borbe s Mosesom Itaumom, neporaženim britanskim teškašem kojeg mnogi već sada nazivaju najvećim talentom moderne teške kategorije.

Itauma će 8. kolovoza predvoditi veliku priredbu u londonskoj O2 Areni, a upravo se Hrgović sve glasnije spominje kao njegov mogući protivnik.

'Uvijek govorim da se želim boriti sa svakim - s Mosesom ili bilo kim drugim. Moram sjesti s menadžerom i svojim timom, vidjeti imam li kakvih ozljeda', rekao je Hrgović pa u šali poručio Georgeu Warrenu:

'Daj mi ogledalo i odmah ću potpisati ugovor.'

Ni Warren nije skrivao da se ozbiljno razmatra upravo taj spektakularni okršaj.

'Vraćamo se u ured i moguće je da ćemo upravo tu borbu uskoro objaviti. I Moses i Filip žele biti svjetski prvaci pa ih onda idemo sučeliti', rekao je promotor.

Hrgović je na kraju poslao poruku koja je oduševila ljubitelje boksa.

'Ako budem zdrav, nema problema. Treba mi nekoliko dana odmora, ali kao što sam rekao - ni od koga ne bježim.'