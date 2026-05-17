Hrgović brutalno razbio Britanca, a onda je Allen oduševio izjavom nakon batina u ringu

Allen je, s druge strane, doživio deveti poraz u profesionalnoj karijeri, uz 25 pobjeda i dva neriješena ishoda.

Hrgović je od samog početka potpuno kontrolirao borbu. Snažnim i preciznim udarcima brzo je počeo raditi veliku štetu na licu britanskog boksača, a već u trećoj rundi bilo je jasno da Allen teško može izdržati ritam hrvatskog udarača.

Potpuna dominacija Hrgovića

U trećoj rundi Hrgović je dodatno pojačao tempo i krenuo u potpuni napad. Desnice i kombinacije počele su sve češće prolaziti, a Allen se ubrzo našao uz konopce pod pravim bombardiranjem udaraca.

Britanac je primao sve više čistih pogodaka, a sudac je pažljivo promatrao razvoj situacije. Kada je postalo jasno da Allen više nema odgovor na Hrgovićevu silinu, njegov kut odlučio je prekinuti borbu i baciti ručnik.

Iako je Allen pokušavao agresijom i pritiskom poremetiti ritam meča, nije uspio pronaći način kako zaustaviti raspoloženog Hrgovića koji je izgledao moćno, dominantno i potpuno kontrolirao događanja u ringu.

Allen oduševio reakcijom nakon poraza

Nakon teškog poraza Allen je pokazao veliko sportsko lice i oduševio publiku iskrenom izjavom.

'Neću još u mirovinu. Odradit ću još nekoliko borbi. Hvala svima, ne mogu vjerovati. Upravo sam dobio strašne batine, a svi su ostali do kraja', rekao je Allen pa dodao:

'Dobar sam borac, ali nisam veliki borac. Ovi ljudi dali su mi karijeru kao da sam svjetski prvak. Nemam nikakvih isprika, dao sam sve od sebe. Filip Hrgović bio je jednostavno predobar za mene.'