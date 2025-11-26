Horor Liverpoola na Anfieldu protiv junaka Perišića, čudesni Arsenal srušio Bayern

Da je Liverpool u velikoj krizi igre i rezultata gosti iz Eindhovena su potvrdili već u šestoj minuti. Dosuđen je jedanaesterac za PSV, a vrlo siguran pri udarcu s bijele točke bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić za 1-0 gostiju. Liverpool ipak nije bio dugo u zaostatku već je u 16. minuti Szoboszlai bio strijelac za 1-1.

Vrlo brzo početkom nastavka PSV je vratio prednost, strijelac je u 56. minuti bio Til. U 73. je Liverpool upao u još veću rupu. Za 3-1 je pogodio Driouech koji je samo nekoliko minuta ranije zamijenio na travnjaku Perišića, a sve je i zaključeno drugim golom Driouecha u 91. minuti za konačnih 4-1 nizozemskog prvaka.



Veliki derbi se igrao na Emirates stadionu gdje su se sastali Arsenal i Bayern, sastavi koji su do ovog kola imali maksimalne četiri pobjede. Stopostotan je ostao Arsenal koji je pobijedio s 3-1.

Arsenal je poveo u 22. minuti kada je londonska momčad još jednom demonstrirala koliko je jaka na prekidu. Nakon kornera najviši je u skoku bio Timber i zatresao bavarsku mrežu. No, Bayern se brzo vratio u igru. Samo deset minuta kasnije Karl je izjednačio na 1-1.

Sredinom drugog poluvremena uslijedio je ključni udar Arsenala na putu prema novoj pobjedi. Madueke je u 69. minuti pogodio za 2-1, dok je u 76. grubo pogriješio vratar Bayerna Neuer, a Martinelli je bio strijelac za 3-1. Tek u ovom kolu Arsenal je primio prvi pogodak u Ligi prvaka, a za Bayern je cijelu utakmicu odradio hrvatski reprezentativac Josip Stanišić.

Do ovog kola sve je pobjede imao i milanski Inter, ali je pobjednički niz stao u Madridu gdje je talijanska momčad poražena od Atletica s 1-2. Inter je bio dosta bolji tijekom susreta, ali se već u devetoj minuti našao u zaostatku nakon pogotka Alvareza. U 54. minuti je Zielinski izjednačio na 1-1, ali je u samom finišu susreta uslijedio šok za Talijane. Gimenez je u 93. bio strijelac za urnebesno madridsko slavlje.

Hrvatski vezni igrač Petar Sučić je za Inter igrao od 65. minute.

Čak sedam pogodak postignuto je u Pireju gdje je Real dosta teško došao do očekivane pobjede protiv Olympiakosa. Bilo je 4-3 za Real, a sva četiri gola za goste je dao sjajni francuski igrač Kylian Mbappe. Mbappeu je za 'hat-trick' u Pireju trebalo samo šest minuta i 42 sekunde što je drugi najbrži 'hat-trick' u povijesti Lige prvaka. Rekorder je i dalje Mohamed Salah koji je tri pogotka postigao za šest minuta i 12 sekundi.

Jedan gol više pao je u Parizu gdje je branitelj naslova PSG svladao Tottenham 5-3. Gosti su vodili 1-0 i 2-1, ali su ipak ostali daleko od iznenađenja. Igrač utakmice bio je PSG-ov Portugalac Vitinha koji je postigao tri pogotka. Posebno lijep je bio prvi na susretu, gromoviti udarac pod gredu. Preostala su dva za PSG zabili Fabian Ruiz i Pacho.

Atalanta je u samo šest minuta drugog poluvremena slomila Eintracht u Frankfurtu. Brzopotezno zabila tri pogotka i slavila 3-0. Strijelci su za treće slavlje Atalante u Ligi prvaka bili Lookman u 60., Ederson u 62. i De Ketelaere u 65. minuti. Hrvatski nogometaš Mario Pašalić gledao je pobjedu svoje momčadi s klupe za pričuve.

Istim je rezultatom Sporting u Lisabonu nadjačao Club Brugge, a i Sportingu je to bila treća pobjeda u Ligi prvaka.