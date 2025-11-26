liga prvaka

Oršić asistent, Pafos uzeo bod Monacu

S.Č.

26.11.2025 u 21:04

Pafos - Monaco
Pafos - Monaco Izvor: Profimedia / Autor: Danil Shamkin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
U petom kolu Lige prvaka nogometaši ciparskog Pafosa i Monaca su već treći put remizirali, međusobni dvoboj ove dvije momčadi u Limassolu završio je 2:2.

Uz tri remija ova dva sastava imaju po jednu pobjedu i jedan poraz.

Bolji ulaz u utakmicu Monaco je naplatio pogotkom već u petoj minuti kada je domaću mrežu zatresao Minamino. Na odgovor Pafosa također se nije dugo čekalo. U 18. minuti hrvatski nogometaš Mislav Oršić je izveo korner, a odlično je reagirao iskusni Brazilac David Luiz i glavom pogodio za 1-1.

Monaco je prednost vratio u 26. minuti, a novi strijelac za goste je bio Balogun i sve do 88. minute gosti su imali tri boda u džepu. Tada je uslijedio novi centaršut Oršića, a u gužvi domaćeg šesnaesterca nesretnik je bio Salisu od kojeg se lopta odbila u mrežu. Pritom je veliki posao za domaći pogodak obavio i Ivan Šunjić.

Šunjić je nekadašnji igrač Dinama i Lokomotive koji je prošao sve reprezentativne uzraste Hrvatske, a upisao je i jedan nastup za seniorsku momčad Hrvatske. Od 2024. godine igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Oršić je odigrao cijelu utakmicu za Pafos.

Prvu ovosezonsku pobjedu u Ligi prvaka upisao je danski prvak FC Kopenhagen koji je pred svojim navijačima pobijedio Kairat s 3-2. Kairat i dalje ostaje bez pobjede, s jednim remijem i četiri poraza. Hrvatski vratar Dominik Kotarski do 81. minute dobro je čuvao mrežu FC Kopenhagena, ali je u samom finišu primio dva pogotka. Napravio je Kotarski novi veliki kiks, bio je isključivi krivac za prvi gol Kairata.

Danski prvak je poveo u 26. minuti golom Dadasona, dok je u 59. Larsson realizirao jedanaesterac za 2-0. Činilo se da je sve zaključeno u 73. kada je Robert povećao na 3-0. U samom finišu razbudili su se gosti te je Satpajev smanjio u 81. minuti, dok je Bajbek u 90. pogodio za 2-3. Vremena je ponestalo da gosti ipak dođu do boda i nadoknade velika tri gola minusa.

