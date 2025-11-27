Evo što je rekao trener Liverpoola nakon još jedne blamaže i epske katastrofe protiv Perišićevog PSV-a

Liverpool je uoči susreta imao solidan europski niz, s tri pobjede u četiri utakmice, uključujući i trijumf protiv Real Madrida. No, PSV je iskoristio lošu formu Redsa i već u šestoj minuti poveo preko Ivana Perišića, koji je s bijele točke. Domaćin je do poluvremena izjednačio, ali je u nastavku posve potonuo primivši još tri gola.

Slot je na žestokom udaru javnosti nakon subotnjeg domaćeg poraza 3:0 od Nottingham Foresta, a novi debakl samo je produbio zabrinutost. Liverpool je od rujna izgubio devet od posljednjih 12 utakmica.

Trener Liverpoola bio je otvoren u izjavi za TNT Sports:

'Emocije su vrlo negativne i razočaravajuće. Način na koji smo primili golove… ali moram biti pozitivan oko reakcije momčadi nakon što smo rano pali u zaostatak. Do poluvremena smo bili dobri, imali smo šanse za 2:1 i nitko nije očekivao da ćemo na kraju izgubiti 4:1.'

Na pitanje kako zaustaviti pad, Slot je rekao:

'Jedini put naprijed je – proći kroz ovo. Moramo prihvatiti gdje smo i boriti se jako. Bilo bi lijepo da ne primimo gol svaki put kad krenemo u neki pozitivan ritam.'

PSV je poveo iz jedanaesterca nakon što je Virgil van Dijk jasno igrao rukom. Slot je otkrio da mu je kapetan rekao da je bio gurnut u trenutku centaršuta, ali je priznao kako VAR takve odluke uglavnom ne želi komentirati.

Liverpool je primio najmanje tri pogotka u svakoj od posljednje tri utakmice, što se klubu posljednji put dogodilo 1950-ih. Na ljestvici Premier lige pali su u donji dio tablice, dok su u Ligi prvaka skliznuli na 13. mjesto i trenutačno bi za prolazak u osminu finala morali u play-off nokaut faze.

Slot je prošle sezone u debitantskoj godini senzacionalno osvojio Premier ligu, čime je dobio golemi kredit među navijačima. Tijekom ljeta potrošio je više od 400 milijuna funti na pojačanja, no Liverpool ove sezone izgleda neprepoznatljivo i daleko od prošlogodišnje razine. Situacija na Anfieldu sve je napetija, a najnoviji poraz u Eindhovenu dodatno pojačava pritisak na Nizozemca, kojem trenutačno ništa ne ide po planu.