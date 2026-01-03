Hoće li Šipić ipak zaigrati na Europskom prvenstvu? Evo što je rekao

Izbornik Dagur Sigurdsso n je jučer u Zagrebu okupio igrače za pripreme uoči Europskog prvenstva koje se od 15. siječnja od 1. veljače igra u Skandinaviji.

Među 22 igrača koji idu na pripreme nema Marina Šipića koji se još oporavlja od ozljede koljena. Sigurdsson je rekao da Šipića sigurno neće biti na turniru i da ne vidi mogućnost kako bi se kružni napadač i ključni igrač Hrvatske pridružio reprezentaciji u kasnijoj fazi turnira.



O tome je u intervjuu za Net.hr govorio i sam Šipić, koji se i dalje nalazi na širem popis od 35 igrača koji je poslan EHF-u. Teoretski, to ostavlja mogućnost da ipak zaigra na Euru.

'Nada uvijek postoji, ali ne mogu ništa reći, a kamoli obećati. Da ste me pitali prije mjesec dana, rekao bih da ću sigurno igrati. Međutim, prošlo je toliko vremena, a ja i dalje nisam spreman. Stvarno ne znam što bih rekao. Jedino što je u mojoj moći jest da napravim sve da osposobim svoje tijelo, a hoće li to biti dovoljno brzo, vidjet ćemo.



Ne treba se raditi drama. Imamo mi još igrača na toj poziciji i ne ovisimo samo o meni. Tu su i ostali koji će taj dio posla odraditi na visokoj razini. Tako da, i ako ja ne budem igrao, nije smak svijeta. Dečki će napraviti dobar posao. Daj bože da mi koljeno dozvoli da pomognem momcima, ali ako se to ne dogodi, nije me strah. Tu su momci koji znaju igrati rukomet', rekao je Šipić.

Hrvatska je u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, a sve utakmice prvog i eventualnog drugoga kruga igra u Malmou. Prvi susret na turniru igrat će 17. siječnja protiv Gruzije, dva dana kasnije protiv Nizozemske, a 21. siječnja protiv Švedske. U drugi krug idu prve dvije reprezentacije iz svake skupine.