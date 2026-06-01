HNS objavio brojeve Vatrenih za SP: Modrić ostaje desetka, evo tko je dobio ostale

SVJETSKO PRVENSTVO

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 01.06.2026 22:43
  • Objavljeno 01.06.2026 u 22:41
Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je popis putnika za Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Rok za prijavu konačnih sastava bio je 1. lipnja, a Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je team menadžerica reprezentacije Iva Olivari FIFA-i dostavila završni popis koji je izbornik Zlatko Dalić predstavio još 20. svibnja.

Na popisu nije bilo iznenađenja pa će Hrvatsku na svjetskoj smotri predvoditi kapetan Luka Modrić. On će, naravno, nositi broj 10.

Brojevi hrvatskih reprezentativaca

Dominik Livaković nosit će broj 1, Josip Stanišić broj 2, Marin Pongračić broj 3, Joško Gvardiol broj 4, Duje Ćaleta-Car broj 5, Josip Šutalo broj 6, Nikola Moro broj 7, Mateo Kovačić broj 8, Andrej Kramarić broj 9 i Luka Modrić broj 10.

Broj 11 nosit će Ante Budimir, 12 Ivor Pandur, 13 Nikola Vlašić, 14 Ivan Perišić, 15 Mario Pašalić, 16 Martin Baturina, 17 Petar Sučić, 18 Kristijan Jakić, 19 Toni Fruk, 20 Igor Matanović, 21 Luka Sučić, 22 Luka Vušković, 23 Dominik Kotarski, 24 Marco Pašalić, 25 Martin Erlić i 26 Petar Musa.

Evo kada Hrvatska igra

Prije odlaska na Svjetsko prvenstvo hrvatsku reprezentaciju očekuju dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja protiv Belgije od 18 sati, dok će pet dana kasnije, 7. lipnja od 20.45 sati, Hrvatska igrati protiv Slovenije.

Na Svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati u skupini L. Prvi susret Dalićevu momčad očekuje 17. lipnja protiv Engleske s početkom u 22 sata. Drugu utakmicu Hrvatska igra protiv Paname 24. lipnja u 1 sat iza ponoći, dok će grupnu fazu zaključiti ogledom protiv Gane 27. lipnja od 23 sata.

