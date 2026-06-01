HNS objavio brojeve Vatrenih za SP: Modrić ostaje desetka, evo tko je dobio ostale

Rok za prijavu konačnih sastava bio je 1. lipnja, a Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je team menadžerica reprezentacije Iva Olivari FIFA-i dostavila završni popis koji je izbornik Zlatko Dalić predstavio još 20. svibnja.

Na popisu nije bilo iznenađenja pa će Hrvatsku na svjetskoj smotri predvoditi kapetan Luka Modrić. On će, naravno, nositi broj 10.

Brojevi hrvatskih reprezentativaca

Dominik Livaković nosit će broj 1, Josip Stanišić broj 2, Marin Pongračić broj 3, Joško Gvardiol broj 4, Duje Ćaleta-Car broj 5, Josip Šutalo broj 6, Nikola Moro broj 7, Mateo Kovačić broj 8, Andrej Kramarić broj 9 i Luka Modrić broj 10.

Broj 11 nosit će Ante Budimir, 12 Ivor Pandur, 13 Nikola Vlašić, 14 Ivan Perišić, 15 Mario Pašalić, 16 Martin Baturina, 17 Petar Sučić, 18 Kristijan Jakić, 19 Toni Fruk, 20 Igor Matanović, 21 Luka Sučić, 22 Luka Vušković, 23 Dominik Kotarski, 24 Marco Pašalić, 25 Martin Erlić i 26 Petar Musa.