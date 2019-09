Hertha stigla do druge uzastopne pobjede; sjajna partija BiH veterana Vedada Ibiševića

Hrvatski nogometni trener Ante Čović, koji vodi berlinsku Herthu, može lakše disati nakon što je u nedjelju u 6. kolu Bundeslige slavio u gostima kod Kölna 4:0...

Freiburg je u gostima kod Fortune Düsseldorf stigao do vrijedne pobjede 2:1. Poveli su domaći golom Henningsa u 42. minuti, no samo tri minute kasnije izjednačio je Schmid. Pobjedu Freiburgu donio je Waldschmidt golom za 2:1 u 81. minuti. Bila je to četvrta pobjeda sjajnog Freiburga u novoj sezoni koji za vodećim Bayernom zaostaje samo jedan bod...