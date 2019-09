[VIDEO]: Kiks Hajduka u Puli; 'bili' u gostima kod Istre osvojili samo bod, ali su i dalje ostali na vrhu prvenstvene ljestvice

U posljednjoj utamkici 10. kola Hrvatski Telekom Prve lige Istra i Hajduk u Puli su odigrali 1:1...

U ne previše atraktivnom dvoboju na pulskom stadionu Aldo Drosina, Hajduk se zadržao na vrhu ljestvice, ali je propustio priliku za sedmu ovosezonsku pobjedu. Istra je pak uspjela prekinuti niz od 11 uzastopnih poraza u međusobnim utakmicama s Hajdukom, a i jedini je domaćin koji je u ovom kolu došao do gola i boda.

'Bili' su zaprijetili već u prvoj minuti utakmice kada je nakon ubačaja Caktaša glavom šutirao Jradi, ali njegov udarac vrlo dobro brani Čondrić.

Domaćini su zaprijetili u 14. minuti kada je Grujević nakon prodora pucao s dvadesetak metara, no taj pokušaj odlazi pored gola.

Ponovno su nogometaši Istre bili u prilici u 34. minuti kada je Čuže prošao po desnoj strani, ali njegov ubačaj ne dolazi do suigrača. Baš suprotno, Hajduku se nakon toga odmah otvorila prilika za kontru. Jakoliš je odlično povukao s vrha svog šesnaesterca, oslobodio se nekoliko protivničkih igrača te, nakon što je u solo akciji pretrčao više od polovice terena, upošljava Caktaša. A on je opalio s ruba šesnaesterca i u toj 34. minuti preciznim i snažnim udarcem pogodio donji lijevi kut Istrinog gola. Bio je to Caktašev četvrti gol ove sezone u prvenstvu.