Helikopterom odvezli Slovenca nakon što se zabio u zaštitnu ogradu

Odermatt je skraćenu stazu 'Birds of Prey' prošao za minutu i 29:84 sekunde.

Drugi je ciljem prošao Amerikanac Ryan Cochran-Siegle sa 30 stotinki sekunde zaostatka, dok je treće mjesto osvojio Norvežanin Adrian Smiseth Sejersted sa 0.69 sekundi zaostatka.

'Dva puta sam ovdje za dlaku propustio pobjedu, tako da sam jako sretan', kazao je Odermatt nakon pete spustaške pobjede u karijeri.

'Stvarno je super pobijediti na otvaranju sezone u sve tri discipline. To pokazuje da sve ponovno funkcionira i da se samopouzdanje koje se obično gubi tijekom ljeta već vratilo. To je sjajno'," dodao je vodeći skijaš Svjetskog kupa.

Nažalost, utrku je obilježio i težak pad najmlađeg člana slovenske reprezentacije u brzinskim disciplinama, 23-godišnjeg Roka Ažnoha.

Pri velikoj brzini izgubio je kontrolu nad skijama, zabio se u zaštitnu ogradu, ostao bez kacige i nepomično ostao ležati na stazi.

Spašavatelji su ga zbrinuli na licu mjesta, a helikopter ga je prevezao u bolnicu. Prema prvim pregledima, isključena je ozbiljnija ozljeda glave, javila je Slovenska skijaška federacija.

Švicarac vodi u Svjetskom kupu sa 300 bodova, Austrijanac Marco Schwarz je drugi sa 166 bodova, dok je treći Norvežanin Henrik Kristoffersen sa 158 bodova.

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić drži 13. mjesto s 89 bodova.

U poretku spustaša Odermatt vodi sa 100 bodova, Cochran-Siegle je drugi sa 80, dok Smiseth Sejersted ima 60 bodova na trećoj poziciji.

U petak je na rasporedu Super-D, dok je u nedjelju veleslalom. Superveleslalom se trebao održati u subotu, no pomaknut je na petak zbog loše vremenske prognoze. Naime, u Coloradu se u nadolazećim danima očekuje hladno vrijeme i obilne snježne padaline.