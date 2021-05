Hajdukov trener poslije izborene Europe dobio pitanje na koje nije mogao dati pravi odgovor, a strateg 'Lokosa' objasnio koji je igrač donio prevagu

U 36. kolu HT Prve lige Hajduk je svladao Lokomotivu 2:0, a svoje dojmove o susretu dali su treneri obje momčadi

Podsjećamo, domaćin je inicijativu naplatio u 29. minuti golom Marka Livaje. Bila je to sjajna akcija najboljeg igrača splitskog sastava. Livaja je prošao nekoliko igrača, odigrao dupli pas s Jurićem, te sa sedam, osam metara svladao Santinija.

Splićani su u 71. minuti mogli riješiti pitanje pobjednika, Umut je izbio sam ispred golmana Lokomotive, ali je pucao pored gola. On što nije uspio Umut popravio je Biuk postigavši u 82. minuti gol za 2:0.

'Vrlo smo zadovoljni, a ja posebno zbog igrača. Kad pogledamo što su napravili, ja im kao trener zahvaljujem od srca na tome kako su se ponašali prije svega kao ljudi, a onda i kao igrači. Bio je ovo težak put, ali došli smo do cilja.'

'Očekivao sam to pitanje. Dogovorili smo se da se vidimo sljedećih dana. Normalno je da klub ima svoje mišljenje, a i ja svoje. Vidjet ćemo', rekao je Tramezzani te je prokomentirao to što su izborili Europu.

Lokomotivin trener Samir Toplak bio je sretan usprkos porazu...

'Ja sam fajter, znao sam da će biti teško. Pobjeda Hajduka je potpuno zaslužena. Livaja je majstor koji radi prevagu, on se igra nogometa i to je prevagnulo. Moji igrači su odigrali ispod razine na kojoj su bili u prošlim utakmicama. Čestitam svima u klubu, igračima i mojoj obitelji. Idemo slaviti. Rad dođe na naplatu kad-tad, presretan sam. Završili smo utakmicu s tri juniora, to je bogatstvo Lokomotive.'