Hajdukov trener Paolo Tramezzani oglušio se na upozorenje čelnika kluba, a ovo što je napravio zaslužuje sankcije

Pomalo neuobičajena situacija dogodila se na Jadranskom derbiju, između Hajduka i Rijeke.

Naime, treneri se na svojim radnim mjestima pojavljuju ili u službenim trenirkama ili odijelima, ali bez sponzorskih obilježja. Eventualno tek ako je dobavljač odijela službeni sponzor.

No, za trenera Hajduka Paola Tramezzanija to je očito nebitno, jer se on na klupi, umjesto u opremi službenog dobavljača Macrona, pojavio u 'šuškavcu' sasvim drugog proizvođača sportske opreme.

Kako piše Slobodna Dalmacija, iz kluba kažu da su trenera upozorili na taj propust, no on se oglušio. U svakom drugom klubu zbog toga bi snosio sankcije. Vidjet ćemo hoće li i Hajduk postupiti isto.

