Hajduk za kraj prijelaznog roka dovodi veliko pojačanje: Stiže mladi Španjolac

Kako navodi, Splićani su uspjeli uvjeriti igrača koji je već pristao na dogovor s klubom, a ključnu ulogu u cijeloj priči odigrao je Ivan Rakitić . Almena je bez dvojbi prihvatio dolazak na Poljud te pristao na smanjenje plaće.

Za Almenu su interes pokazivali Olympiakos, Sturm i Young Boys, no Hajduk je u jakoj konkurenciji uspio izboriti prednost i privesti posao kraju upravo zahvaljujući Rakitiću.

Mladi Španjolac prošao je omladinske škole Cornelle, Gave i Can Vidaleta, a kasnije je stigao u Gironu. U tom je klubu ostao do kolovoza prošle godine, kada ga je Al Qadsiah otkupio za pet milijuna eura. Za saudijski klub upisao je 22 nastupa i jednu asistenciju, dok je u tri nastupa za Gironu imao dvije asistencije.

Prema Transfermarktu vrijedi 1,3 milijuna eura, igra lijevom nogom i primarno pokriva poziciju desnog krila. Ipak, može igrati i na lijevoj strani, kao lijevi bek ili u sredini terena.

Podsjetimo, Hajduk je već ranije ovog mjeseca u svoje redove doveo dvojicu Španjolaca – stopera Edgara Gonzaleza iz Almerije i zadnjeg veznog Huga Guillamóna iz Valencije.