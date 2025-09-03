USKORO STIŽE

Hajduk za kraj prijelaznog roka dovodi veliko pojačanje: Stiže mladi Španjolac

N.M.

03.09.2025 u 08:58

Iker Almena
Iker Almena Izvor: Profimedia / Autor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia
Bionic
Reading

Prema pisanju insajdera Mattea Moretta, Hajduk je u završnici prijelaznog roka krenuo po 21-godišnjeg Španjolca Ikera Almenu, ofenzivca saudijskog Al Qadsiaha.

Kako navodi, Splićani su uspjeli uvjeriti igrača koji je već pristao na dogovor s klubom, a ključnu ulogu u cijeloj priči odigrao je Ivan Rakitić. Almena je bez dvojbi prihvatio dolazak na Poljud te pristao na smanjenje plaće.

vezane vijesti

Za Almenu su interes pokazivali Olympiakos, Sturm i Young Boys, no Hajduk je u jakoj konkurenciji uspio izboriti prednost i privesti posao kraju upravo zahvaljujući Rakitiću.

Mladi Španjolac prošao je omladinske škole Cornelle, Gave i Can Vidaleta, a kasnije je stigao u Gironu. U tom je klubu ostao do kolovoza prošle godine, kada ga je Al Qadsiah otkupio za pet milijuna eura. Za saudijski klub upisao je 22 nastupa i jednu asistenciju, dok je u tri nastupa za Gironu imao dvije asistencije.

Prema Transfermarktu vrijedi 1,3 milijuna eura, igra lijevom nogom i primarno pokriva poziciju desnog krila. Ipak, može igrati i na lijevoj strani, kao lijevi bek ili u sredini terena.

Podsjetimo, Hajduk je već ranije ovog mjeseca u svoje redove doveo dvojicu Španjolaca – stopera Edgara Gonzaleza iz Almerije i zadnjeg veznog Huga Guillamóna iz Valencije.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
USKORO STIŽE

USKORO STIŽE

Hajduk za kraj prijelaznog roka dovodi veliko pojačanje: Stiže mladi Španjolac
OBRUŠIO SE

OBRUŠIO SE

Jeličić prozvao dinamovca: 'Svi imaju loš dan, ali on se mora naučiti osnovnim nogometnim logikama'
NEMA PUNO VREMENA

NEMA PUNO VREMENA

Poznato kada će Hrgović opet u ring: Čeka ga borba karijere protiv 'Novog Tysona'

najpopularnije

Još vijesti