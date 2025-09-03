Pogledajte kako napreduje novi stadion u Kranjčevićevoj ulici

Radove na novom stadionu izvodi austrijska tvrtka Strabag, koja se na svom LinkedIn profilu pohvalila fotografijama gradilišta i naglasila mjere zaštite okoliša tijekom izvođenja radova. Podsjetimo, Strabag je na natječaju ponudio najpovoljniju cijenu, oko 47 milijuna eura.

'Projekt se temelji na principima kružne gradnje: beton se drobi i koristi za nove konstrukcije, čime se smanjuje potreba za vađenjem prirodnih resursa. Iskopana zemlja ostaje na lokaciji i koristi se za uređenje okoliša. Plastika i ostali korisni materijali se razdvajaju i šalju na reciklažu, dok se ono što se ne može iskoristiti na licu mjesta donira drugim projektima i organizacijama', napisali su.

Prema planu, rok za završetak izgradnje je 20 mjeseci, pa bi krajem 2026. Dinamo trebao privremeno preseliti na Kranjčevićevu kako bi na Maksimiru mogli početi radovi. Novi stadion imat će kapacitet od 11.163 natkrivena mjesta, dok će dimenzije terena biti 105x68 metara, što zadovoljava standarde HNS-a i Uefe.