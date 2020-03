Hajduk novom objavom ismijao Dinamo zbog Mamića, 'modri' uzvratili videom koji pokazuje dominaciju i poručili: 'Krivo je more'

Dinamo i Hajduk nastavljaju s ratom na društvenim mrežama koji je uvertira u najveći hrvatski derbi koji se igra u srijedu u 19 sati na Poljudu (Arenasport 3)

Rok za žalbu znači da kazna ne može još stupiti na snagu pa je tako riješen 'problem' vođena utakmice s Rijekom, a ostao je samo još Hajduk. Dinamo je pismo u kojem se žali na suspenziju glavnom treneru poslao poštom i to u zadnji čas tako da ono nije do ponedjeljka stiglo u Hrvatski nogometni savez, odnosno u ruke komisije koja bi se trebala očitovati o istoj žalbi. Komisija se treba sazvati što nije moguće napraviti prije derbija pa će tako Bjelica ostati na klupi u splitskom derbiju. I tu je krenuo šou.

Rat između Hajduka i Dinama na društvenim mrežama se nastavlja. U srijedu od 19 sati 'bili' dočekuju 'plave', a tu utakmicu možete pratiti na Arenasport 3 televiziji. Najveći hrvatski derbi je, naravno, uvijek u fokusu javnosti bez obzira na to što Hajduk godinama nije ni približno konkurentan Dinamu, a tako je i ove sezone.

'[UPUTE NAVIJAČIMA] Svi koji putujete u Split na utakmicu toplo se odjenite s obzirom na -14 C s tendencijom daljnjeg padanja temperature u večernjim satima!', uzvratio je Dinamo uz pjesmu 'Zeko i potočić' i tu je rat na kratko stao.

U Dinamu su odgovorili video kompilacijom svojih golova protiv Hajduka koju prati pjesma 'Krivo je more' uz pitanje iz dobro poznate pjesme splitskog repera Vojka V: 'Je l’ moguće da Da netko me sabotira? Vidimo se u srijedu na utakmici!'. Rat se tako nastavlja, a tko zna što će se još dogoditi do srijede u 19 i velikog derbija.