Kad ovako nešto o favoritu u derbiju kaže bivši igrač Hajduka i Dinama sve je jasno

Ove subote na Poljudu se igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk je od 16.30 sati domaćin Dinamu (Arenasport 3), a najavu utakmice za tportal je dao igrač koji je tijekom karijere nosio dres obiju momčadi i trenutačno radi kao stručni komentator na Arenasportu - Tomislav Rukavina

'Bila je to utakmica hrvatskog Superkupa. Vratio sam se iz Italije, igrao sam tada za Hajduk i u Maksimiru sam zabio prvi pogodak. No, na kraju nas je Dinamo razbio 4:1', prisjetio se Rukavina.

'Ako je stadion pun, a na njemu su tvoji navijači, jasno je da to može biti samo motiv više. Torcida je uvijek bila 12. igrač, pa i kada Hajduku nije baš išlo. I u većini slučajeva bili su pozitivni, odnosno prava podrška. No, i Dinamovim igračima taj će ambijent biti motiv više jer ne igra se svaki dan utakmica pred punim stadionom. A i kod njih se može probuditi neki inat'.

Trener Hajduka Zoran Vulić ima puno više iskustva u ovakvim utakmicama u odnosu na Nenada Bjelicu. Može li i to biti kakva prevaga u derbiju?

'Kad sam igrao za Hajduk, trenirao me g. Vulić. I moram priznati da mi je ostao u najljepšoj uspomeni. On se voli nadigravati, dobro prepoznaje koje mjesto odgovara kojem igraču. I to je očito sada uspio napraviti s momčadi, jer vidimo da mu igrači vraćaju to povjerenje. Caktaš, pa Hamza na poziciji zadnjeg veznog, probudio se i Gyurcso. Također, i Jairo, koji je po mom mišljenju jedan od najboljih krilnih igrača lige. Očito su igrači nakon onog lošeg ulaska bili i u psihičkoj blokadi, pa i fizičkoj, jer tek su završili pripreme, a sada su pod Vulićem proigrali'.

Dakle, to iskustvo derbija, koje je na Vulićevoj strani, ne mora biti presudno?

'Mislim da je ono nebitno. Jer treneri kroz cijeli tjedan pripremaju igrače za utakmicu. I teško da na samoj utakmici mogu nešto posebno promijeniti jer igrači su ti koji odlučuju. Ono što je bitno naglasiti svakako jest trenutačna forma, psihološka sprema za utakmicu visokih tenzija, ali i treba imati i dozu sreće, jer nekome će se lopta od vratnice odbiti u korner, a drugome u gol'.

Nosili ste dres oba kluba, no pratite li ovaj derbi s navijačkim nabojem?

'Nije nikakva kurtoazija, ali zbilja na tu utakmicu gledam samo iz trenerske perspektive. Radim s mlađim kategorijama, pa pokušavam u takvim utakmicama vidjeti nešto što bih mogao prenijeti svojim igračima', za kraj je rekao Rukavina.

