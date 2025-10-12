PROBLEMI S KADROM

Hajduk ima problema s ozljedama: Evo kakvo je stanje s Livajom i ostalim zvijezdama

N.M.

12.10.2025 u 08:21

Marko Livaja NK Hajduk
Marko Livaja NK Hajduk Izvor: Profimedia / Autor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Hajduk se nakon reprezentativne stanke vraća obavezama u Supersport HNL-u.

U prvoj utakmici nakon stanke, Bijeli će na gostovanje u Pulu gdje će snage odmjeriti s Istrom 1961. Taj susret je na rasporedu iduće nedjelje od 16 sati uz prijenos na MAXTV-u na kanalima MAXSporta i na HDTV-u.

Kapetan Marko Livaja dobro se oporavlja od ozljede zadnje lože i postoji realna mogućnost da zaigra već u Puli, premda s ograničenom minutažom. Podsjetimo, u pobjedi 2:0 protiv Lokomotive na Poljudu prije dva tjedna morao je napustiti igru nakon prvog poluvremena, a pregledima je utvrđena ruptura mišića zadnje lože dužine dva centimetra.

Predviđeno vrijeme oporavka bilo je tri do četiri tjedna, zbog čega je propustio gostovanje kod Vukovara. Konačna odluka o njegovom nastupu protiv Istre bit će donesena sredinom idućeg tjedna, no sve upućuje na to da bi kapetan mogao biti u konkurenciji, piše Index.

Abdoulie Sanyang sigurno neće putovati u Pulu. Krilni napadač još od poraza od Varaždina (0:2) vuče ozljedu kvadricepsa. Iako se nakratko vratio na teren protiv Dinama, ozljeda mu se obnovila i od tada je izvan pogona. Propustio je posljednje tri utakmice, a povratak na teren još nije poznat.

Zbog problema s listom Fran Karačić će vrlo vjerojatno preskočiti susret s Istrom, dok bi se Bruno Durdov mogao vratiti u kadar. Mladi veznjak propustio je tri utakmice zbog ozljede gležnja, a zbog istog problema morao je otkazati i nastup za U-19 reprezentaciju. U međuvremenu se priključio treninzima i, ako sve bude po planu, trebao bi biti spreman za nastup.

Najveća nepoznanica odnosi se na Adriona Pajazitija, koji je od dolaska u Hajduk postao jedan od ključnih igrača veznog reda. No, propustio je nastup za reprezentaciju Albanije zbog bolova u koljenu, koji su se pojavili još nakon rujanskog reprezentativnog okupljanja.

Snimanja su pokazala da nema puknuća ni istegnuća ligamenta, što je ohrabrujuće, ali bol nije u potpunosti nestala. U Hajduku zato s njim postupaju vrlo oprezno i neće riskirati dok se ne utvrdi točan uzrok tegoba. Ako se stanje ne popravi u idućih tjedan dana, Pajaziti će vjerojatno propustiti utakmicu protiv Istre.

tportal
