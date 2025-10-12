ROTACIJE

Dalić na Gibraltar šalje potpuno novu momčad: Evo tko će zaigrati za Vatrene

N.M.

12.10.2025 u 07:21

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 utakmicom protiv Gibraltara nastavlja kvalifikacijski ciklus.

Vatreni traže pobjedu kojom bi stigli na prag plasmana na Svjetsko prvenstvo. S obzirom na slabijeg protivnika, izbornik Zlatko Dalić će u potpunosti izmiješati momčad.

vezane vijesti

Na golu bi od prve minute trebao zaigrati Dominik Kotarski, dok bi na desnom boku priliku mogao dobiti Hrvoje Smolčić. Gotovo sigurno će odmoriti i Joško Gvardiol, a njegovo mjesto na lijevom beku trebao bi zauzeti povratnik u redove Vatrenih Domagoj Bradarić.

U vrhu napada očekuje se Franjo Ivanović, koji bi trebao započeti od prve minute. Od igrača koji su nastupili u Pragu, u početnom sastavu bi trebali ostati Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Petar Sučić. No, neće biti iznenađenje ako od prve minute krene Marco Pašalić, a u veznome redu bi svoje mjesto svakako trebao pronaći i Lovro Majer.

Očekivani sastav Hrvatske:

Kotarski - Smolčić, Ćaleta-Car, Pongračić, Bradarić - Moro - Marco Pašalić, Majer, Baturina, Fruk - Ivanović.

Bez obzira na sastav kojeg Zlatko Dalić pošalje na teren, Hrvatska ne bi trebala imati baš nikakvih problema protiv slabašnog i nedoraslog Gibraltara. Sve osim uvjerljive pobjede u Varaždinu bilo bi u rangu svjetskog čuda...

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TEŠKE RIJEČI

TEŠKE RIJEČI

Veselin Vujović prozvao Piksija kao nitko prije: 'Velikomučenik je uspio nemoguće'
PROBLEMI S KADROM

PROBLEMI S KADROM

Hajduk ima problema s ozljedama: Evo kakvo je stanje s Livajom i ostalim zvijezdama
SLAVLJENIČKO RASPOLOŽENJE

SLAVLJENIČKO RASPOLOŽENJE

Pogledajte ludnicu u svlačionici Albanije nakon velike pobjede protiv Srbije

najpopularnije

Još vijesti