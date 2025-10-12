Dalić na Gibraltar šalje potpuno novu momčad: Evo tko će zaigrati za Vatrene

Vatreni traže pobjedu kojom bi stigli na prag plasmana na Svjetsko prvenstvo. S obzirom na slabijeg protivnika, izbornik Zlatko Dalić će u potpunosti izmiješati momčad.

Na golu bi od prve minute trebao zaigrati Dominik Kotarski, dok bi na desnom boku priliku mogao dobiti Hrvoje Smolčić. Gotovo sigurno će odmoriti i Joško Gvardiol, a njegovo mjesto na lijevom beku trebao bi zauzeti povratnik u redove Vatrenih Domagoj Bradarić.

U vrhu napada očekuje se Franjo Ivanović, koji bi trebao započeti od prve minute. Od igrača koji su nastupili u Pragu, u početnom sastavu bi trebali ostati Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Petar Sučić. No, neće biti iznenađenje ako od prve minute krene Marco Pašalić, a u veznome redu bi svoje mjesto svakako trebao pronaći i Lovro Majer.

Očekivani sastav Hrvatske:

Kotarski - Smolčić, Ćaleta-Car, Pongračić, Bradarić - Moro - Marco Pašalić, Majer, Baturina, Fruk - Ivanović.

Bez obzira na sastav kojeg Zlatko Dalić pošalje na teren, Hrvatska ne bi trebala imati baš nikakvih problema protiv slabašnog i nedoraslog Gibraltara. Sve osim uvjerljive pobjede u Varaždinu bilo bi u rangu svjetskog čuda...