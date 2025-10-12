Hrvatska je danas ogroman favorit: Pogledajte kako kladionice vide susret s Gibraltarom

U Varaždinu će od 20:45 sati odmjeriti snage s Gibraltarom, najslabijom momčadi kvalifikacijske skupine L, a kladionice jasno ističu Hrvatsku kao velikog favorita.

Tako je koeficijent na pobjedu Hrvatske mizernih 1,01. Za neriješeni ishod možete pronaći kvotu od čak 22, dok je pobjeda Gibraltara na nestvarnih 50.

Hrvatska je upravo protiv Gibraltara otvorila ove kvalifikacije, i to u portugalskom Faru, gdje je uvjerljivo slavila 7:0. Po dva pogotka tada su postigli Franjo Ivanović i Andrej Kramarić, dok su se u strijelce još upisali Mario Pašalić, Ante Budimir i Ivan Perišić.

Nakon večerašnjeg dvoboja, izabranike Zlatka Dalića očekuju još dvije utakmice u studenom – domaći susret protiv Farskih otoka 14. studenog te gostovanje u Crnoj Gori 17. studenog.