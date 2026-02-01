'Gorko, strašno, frustrirajuće...': Sjajni Islanđanin tuguje i izdvaja jednog Hrvata

‘Ovo je strašno gorko. Nevjerojatno frustrirajuće. Imao sam osjećaj da je momentum bio na našoj strani na početku, imali smo puno čistih prilika i mogli smo ih staviti pod pritisak. Umjesto toga promašivali smo, a njima je cijelu utakmicu bilo relativno ugodno’, rekao je Kristjánsson, podsjetivši i na raniji poraz od Hrvatske u drugom krugu natjecanja.

Islanđanin smatra da je njegova momčad ponovno bila premekana u obrani.

‘Opet smo bili malo previše blagi. Lopta nam je prečesto prolazila, primili smo puno frustrirajućih pogodaka i nikad ih nismo uspjeli dovesti u neugodnu situaciju.’

Usporedio je i stil igre dviju reprezentacija, istaknuvši da se islandski napad više oslanja na prodore, dok Hrvatska češće prijeti vanjskim šutom.

‘Ne bih rekao da smo morali puno teže raditi za svoje pogotke. Hrvatska igra iznimno zahtjevnu obranu 5-1, koja traži strpljenje. Ne smiješ ići u jedno rješenje s četiri ruke ispred sebe, jer to ta obrana upravo želi. Po meni smo došli do prilika koje smo htjeli, zabili smo 33 gola, ali promašili 12 ili 13 čistih šansi’, objasnio je.