Kaleb: Ono za Sigurdssona nije bilo zlonamjerno. Činjenica je da je pogriješio

'Prije svega čestitke igračima što su uopće došli u polufinale, nema im se što prigovoriti ni za igru, ni za zalaganje, ali na ovoj utakmici su se pokazale neke stvari koje nisu dobre i koje idu na dušu izborniku Daguru Sigurdssonu. Rekao bih da je to krivnja izbornika kojeg naša javnost previše idealizira. Dva puta smo igrali u pripremama protiv Nijemaca, gledali smo ih na Euru, a taktika nam se svela na napad sedam na šest. To je taktika koja se primjenjuje kratko vrijeme, za promjenu ritma, za iznenađenje, ali da to igramo skoro cijelu utakmicu i primamo golove na prazan gol, e to ne ide. Slično je bilo i protiv Mađara, kad neke stvari također nisu funkcionirale, ali smo okrenuli utakmicu. Ništa, poraz i čestitke igračima, nadam se da će u utakmici za broncu pametnije, rekao je Kaleb prije dva dana.

Danas, nakon osvojene bronce, promijenio je ploču i poriče da je napao Sigurdssona.

'Iskreno, malo me to i iznenadilo, valjda imam toliko rukometnog iskustva i kredita da imam pravo ukazati na pogreške koje je izbornik napravio. Nije to bio napad na njega osobno, niti je kritika bila zlonamjerna, jednostavno sam ukazao na pogrešku, kao što sam mogao konstatirati i da je Šušnja promašio tri zicera. Činjenica je da je izbornik pogriješio kad je njemačku obranu 6-0 napadao "sedam na šest", kao što je danas dobro napravio što je islandsku obranu "tri tri" napadao "sedam na šest". Ako netko misli da ja imam nešto osobno protiv izbornika, daleko od toga, moju kritiku trebalo je samo pročitati s razumijevanjem. Nikad nisam uputio nijednu ružnu, vulgarnu riječ ili psovku ni njemu ni bilo kome drugome, dapače, odmah na početku sam mu čestitao na osvojenoj medalji, nitko sretniji od mene kad naši rukometaši osvajaju', rekao je Kaleb za 24 sata.