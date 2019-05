Gorica protiv otpisanog Rudeša primila težak udarac u borbi za izlazak u Europu

Nogometaši Gorice u 32. kolu HT Prve lige odigrali su 1:1 protiv Rudeša ovog petka i tako izgubili važne bodove u borbi za plasman u kvalifikacije za Europsku ligu sljedećeg ljeta...

Momčad Sergeja Jakirovića sanja izlazak u Europu, ali primila je težak udarac u Kranjčevićevoj ovog petka. U zanimljivoj utakmici protiv posljednjeplasirane momčadi HT Prve lige nogometaši Gorice vodili su većim dijelom susreta, no na kraju su ostali bez pobjede, na radost Hajduka s kojim se bore za četvrtu poziciju na ljestvici.

Bio je to dvoboj u kojem je Gorica rano povela, nakon što je kazneni udarac u 17. minuti realizirao Cherif Ndiaye, dosuđen zbog igranja rukom Erhuna Obanora.

U drugom dijelu igrao se puno otvoreniji nogomet, a Maloča je sve trebao riješiti u 68. minuti kada je iz blizine potpuno sam pucao preko Banićevog gola. Kad to Gorica nije zabila, Rudeš je šest minuta kasnije došao u stopostotnu priliku izjednačiti, no Štrkalj s pet metara uspio je nakon asistencije Božić poslati loptu pokraj vratnice.

U završnim minutama Rudeš je čak bio bliži pobjedi, Božić je imao zicera, ali i Banić je na drugoj strani majstorski skinuo dalekometni šut Marine. Dvoboj je završio rezultatom 1:1 kojim niti jedni ni drugi nisu zadovoljni.

Gorica se ovim bodom izjednačila s Hajdukom, no Splićani će već u subotu imati priliku pobjedom protiv Intera povećati svoju prednost. Što se Ivkovićevog Rudeša tiče, on bi još ovog vikenda mogao i matematički potvrditi ispadanje iz HT Prve lige, ako Istra pobijedi Rijeku, no u svakom slučaju nitko više ne može ni zamisliti scenarij u kojem se spašava u završnici prvenstva...