Gorica na korak do povijesnog transfera; talijanski velikani bore se za jednog od najnadarenijih nogometaša HT Prve lige

Zimski prijelazni rok bi u redovima Gorice mogao biti rekordan, no najunosniji posao neće odraditi najveće zvijezde. Naime, dok je sva pažnja usmjerena na odlazak kapetana Kristijana Kahline i najboljeg igrača Kristijana Lovrića, u tišini se 'zakotrljao' transfer koji će porušiti klupske rekorde

Činilo se kako je ovaj težak i nenadani udarac poprilično uzdrmao momčad koja je već dvije godine pravi hit i osvježenje Hrvatski Telekom Prve lige, no predsjednik Nenad Črnko brzo je konsolidirao redove, doveden je bivši trener Hajduka Siniša Oreščanin i momčad je s prvim danima 2021. godine krenula s pripremama za nastavak sezone.

No, i dalje je pitanje u kojem će sastavu Gorica igrati u proljetnom dijelu jer sigurno će biti odlazaka. Dok je sva pažnja bila usmjerena prema dva najsjajnija 'dragulja' u svlačionici - kapetana Kristijana Kahlinu i najboljeg igrača Kristijana Lovrića - u pozadini se nekako neočekivano 'zakotrljao' neočekivani transfer.

Kahlina je navodno trebao krenuti put Bugarske i u redovima Ludogoreca se priključiti Dambrauskasu, no čini se kako je taj posao propao. Za Lovrića postoji interes, ali Gorica ga neće i ne želi pustiti za manje od pet milijuna eura odštete. To je za sada najveći problem, za većinu zainteresiranih klubova to je prevelika cifra. No, Lovrić je pokazao i dokazao da vrijedi toliki novac, transfer će se prije ili kasnije ostvariti.

A onda se kao grom iz vedrog neba pojavila informacija iz talijanskih medija kako se za jednog od najnadarenijih mladih hrvatskih nogometaša iz Hrvatski Telekom Prve lige bore dva velikana. Nije iznenađenje da je Dario Špikić (21) 'zapeo za oko' skautima, dečko je prošao Dinamovu školu, pokušao je u Hajduku, ali je pravu priliku dočekao tek u Gorici.

Sve utakmice UEFA Europske lige i Hrvatski Telekom Prve lige ekskluzivno možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE.