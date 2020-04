Pandemija koronavirusa zaustavila je gotovo sva sportska nadmetanja diljem svijeta, pa tako ni tenis nije iznimka. Svoje viđenje trenutnog stanja i mogućeg raspleta dao je najbolji hrvatski tenisač, osvajač Wimbledona, Goran Ivanišević

Goran Ivanišević (48) dane izolacije provodi s obitelji u Zagrebu, čeka konačan rasplet i početak/nastavak teniske sezone. No, pitanje je kako će se sve rasplesti, naš proslavljeni teniski as nije optimističan. Tenis se, to je sada sigurno, neće igrati do 13. srpnja, a pitanje je i što će biti nakon tog datuma.