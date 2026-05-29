Pogledajte dramatičnu utakmicu Olmissuma i Rijeke. Pobjednika su odlučili penali

Bila je to napeta i neizvjesna utakmica u kojoj se dugo činilo da će jedan gol odlučiti sve. Olmissum je poveo u 23. minuti golom Juretića , nakon akcije kojoj je prethodila i VAR provjera zbog mogućeg prekršaja nad Rafinhom . Nakon pregleda snimke gol je ipak priznat i domaći su poveli 1:0.

Rijeka je dugo tražila odgovor, a kada se činilo da će Omišani sačuvati minimalnu prednost, gosti su u završnici riskirali s igračem više. Taj potez donio je izjednačenje. Manolo Bilić odigrao je važnu akciju, a Rafinha preciznim udarcem pogodio za 1:1 i odveo susret u produžetke.

Odluka je pala tek nakon drame penala

U dodatnom vremenu nije bilo golova, iako su obje momčadi imale svoje prilike. Posebno se istaknuo golman Rijeke Victor Saaf, koji je nizom obrana držao goste u igri i praktički ih doveo do raspucavanja. Na drugoj strani Husarić je imao veliku priliku za Rijeku, ali Rozga je sjajno reagirao.