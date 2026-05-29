Pogledajte dramatičnu utakmicu Olmissuma i Rijeke. Pobjednika su odlučili penali

I.Ž.

29.05.2026 u 22:58

Olmissum - Rijeka 5:3 (1:1)
Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Olmissum je nakon velike drame i raspucavanja s penala svladao Rijeku 5:3 i tako smanjio na 2-1 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. U regularnom dijelu završilo je 1:1, a kako ni produžeci nisu donijeli odluku, pobjednik je pao tek nakon izvođenja šesteraca

Bila je to napeta i neizvjesna utakmica u kojoj se dugo činilo da će jedan gol odlučiti sve. Olmissum je poveo u 23. minuti golom Juretića, nakon akcije kojoj je prethodila i VAR provjera zbog mogućeg prekršaja nad Rafinhom. Nakon pregleda snimke gol je ipak priznat i domaći su poveli 1:0.

Rijeka je dugo tražila odgovor, a kada se činilo da će Omišani sačuvati minimalnu prednost, gosti su u završnici riskirali s igračem više. Taj potez donio je izjednačenje. Manolo Bilić odigrao je važnu akciju, a Rafinha preciznim udarcem pogodio za 1:1 i odveo susret u produžetke.

Odluka je pala tek nakon drame penala

U dodatnom vremenu nije bilo golova, iako su obje momčadi imale svoje prilike. Posebno se istaknuo golman Rijeke Victor Saaf, koji je nizom obrana držao goste u igri i praktički ih doveo do raspucavanja. Na drugoj strani Husarić je imao veliku priliku za Rijeku, ali Rozga je sjajno reagirao.

Olmissum - Rijeka 5:3 (1:1), futsal, sažetak, 29.5.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Kako ni nakon produžetaka nije bilo pobjednika, pristupilo se izvođenju penala. Tada je Olmissum bio mirniji i precizniji. Za domaće su zabili Barbarić, Kustura, Juretić i Kirevski, dok kod Rijeke nisu zabili Husarić i Matijević.

Tako je Olmissum izborio novu utakmicu i ostao u igri za naslov prvaka, dok će Rijeka novu priliku za trofej tražiti već u ponedjeljak, ponovno u Omišu (19 sati, MAXSport, MAXtv).

hoće li se oporaviti?

drama u parizu

skup promašaj

