Pogledajte dramatičnu utakmicu Olmissuma i Rijeke. Pobjednika su odlučili penali

Olmissum je nakon velike drame i raspucavanja s penala svladao Rijeku 5:3 i tako smanjio na 2-1 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. U regularnom dijelu završilo je 1:1, a kako ni produžeci nisu donijeli odluku, pobjednik je pao tek nakon izvođenja šesteraca
Bila je to napeta i neizvjesna utakmica u kojoj se dugo činilo da će jedan gol odlučiti sve. Olmissum je poveo u 23. minuti golom Juretića, nakon akcije kojoj je prethodila i VAR provjera zbog mogućeg prekršaja nad Rafinhom. Nakon pregleda snimke gol je ipak priznat i domaći su poveli 1:0.
Rijeka je dugo tražila odgovor, a kada se činilo da će Omišani sačuvati minimalnu prednost, gosti su u završnici riskirali s igračem više. Taj potez donio je izjednačenje. Manolo Bilić odigrao je važnu akciju, a Rafinha preciznim udarcem pogodio za 1:1 i odveo susret u produžetke.
Odluka je pala tek nakon drame penala
U dodatnom vremenu nije bilo golova, iako su obje momčadi imale svoje prilike. Posebno se istaknuo golman Rijeke Victor Saaf, koji je nizom obrana držao goste u igri i praktički ih doveo do raspucavanja. Na drugoj strani Husarić je imao veliku priliku za Rijeku, ali Rozga je sjajno reagirao.
Kako ni nakon produžetaka nije bilo pobjednika, pristupilo se izvođenju penala. Tada je Olmissum bio mirniji i precizniji. Za domaće su zabili Barbarić, Kustura, Juretić i Kirevski, dok kod Rijeke nisu zabili Husarić i Matijević.
Tako je Olmissum izborio novu utakmicu i ostao u igri za naslov prvaka, dok će Rijeka novu priliku za trofej tražiti već u ponedjeljak, ponovno u Omišu (19 sati, MAXSport, MAXtv).