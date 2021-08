[FOTO/VIDEO] Hajduk tek u 95. minuti uspio probiti Hrvatski Dragovoljac i nastaviti pobjednički niz

Iako je bio dominantnija ekipa cijelo vrijeme, Hajduk je tek u 95. minuti uspio probiti čvrsti blok Dragovoljca i upisati novu pobjedu

Zasluge za pobjednički gol pripadaju igračima iz splitske obrane, asistentu Kristianu Dimitrovu i strijelcu Stefanu Simiću.

Već po događajima u početnim minutama bilo je jasno kakvu će utakmicu na stadionu u Kranjčevićevoj odigrati Hrvatski dragovoljac i Hajduk. Zagrebačka momčad se pokušala aktivno braniti, čekati na pogreške suparnika i prijetnje iz kontranapada, dok je Hajduk, ponajviše preko svog kapetana Marka Livaje, pokušavao doći do pogotka.

U 9. minuti je Splićanima to i uspjelo, ali je Livajin pogodak glavom poništen, jer se Hajdukov kapetan našao u zaleđu. U 17. minuti Hajduk je propustio jednu od mnogih izglednih prilika u kojoj je 'glavni krivac' za to bio kapetan i vratar Hrvatskog dragovoljca Zvonimir Šubarić. On je ušao u šut Emiru Sahitiju, kad se albanski napadač našao sam pred njim.

U 26. minuti na djelu je ponovno bio Livaja nakon Lovrencsicsevog ubačaja, ali njegov udarac glavom pogodio je vratnicu.

Sahiti se u drugoj prilici našao u 34. minuti, ali Šubarić je još jednom izašao kao pobjednik i tako svojoj momčadi osigurao aktivan rezultat za nastavak utakmice.