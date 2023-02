[FOTO] Split usred Zagreba razbio Cibonu; 'žuti' su slavili s čak 18 koševa razlike

U susretu 19. kola regionalne košarkaške ABA lige Split je kao gost u KC Dražen Petrović svladao Cibonu s uvjerljivih 90:72 (19:16, 30:14, 25:16, 16:26)

Splićani su veliku razliku stvorili u drugoj četvrtini te na poluvrijeme otišli s prednosti 49:30. Cibona se uspjela početkom nastavka primaknuti na 58:46, a onda su suci s nekoliko blago rečeno dvojbenih odluka u korist Splita iznervirali igrače Cibone koji s dobili nekoliko tehničkih pogrešaka, a zatim i zaredali s pogrešnim odlukama na terenu pa je do kraja treće četvrtine Split napravio razliku od ogromnih 26 koševa (72:46).

U tim su trenucima 'cibosi' gubili loptu za loptom, a Split je nevjerojatnom serijom 14:0 u zadnju četvrtinu ušao s ogromnih 26 razlike. Utakmica je tu bila riješena, a Cibona je tek na samom kraju ublažila poraz.

Trener Cibone Josip Sesar je uporno pokušavao rotiranjem nešto promijeniti na parketu, međutim, jednostavno ovo nije bila večer 'vukova s Tuškanca'. Split je to iskoristio i ponajviše zahvaljujući svojim raspoloženim Amerikancima stigao do pobjede protiv velikog rivala. Bio je to već peti ovosezonski ogled nekadašnjih prvaka Europe, a Splićani su trenutno u prednosti 3-2.

Shannon Shorter s 19 koševa i Lewis Sullivan sa 16 koševa i 11 skokova bili su najefikasniji kod Splita, Mavra je ubacio 13 koševa, čemu je dodao i 4 asistencije. U Ciboni je Mazalin postigao 16 koševa uz 5 skokova, Aranitović je imao 12 koševa i 5 skokova, a Kapusta je uz 10 koševa podijelio 5 asistencija.

'Cibosi' su nakon 19 odigranih kola na učinku 7-12, a 'žuti' sad imaju 8 pobjeda i 11 poraza.

'Čestitke Splitu na pobjedi, uz pohvale našim navijačima iako nismo bili pravi. Ne treba bježati od toga da smo malo prazni i da nemamo potrebnu energiju. Nije to pitanje voljnog momenta, nego nam se na igru odrazilo i sve ono što se događalo s utakmicom u Čačku. To nam je uzelo dan više odmora i danas nismo izgledali dobro. Bilo je previše otvorenih šuteva koje smo promašili. Broj utakmica u ovoj sezoni je za neke naše igrače već sada veći nego tijekom cijele prošle natjecateljske godine, što također treba imati na umu. Dečki daju sve od sebe, stoga im treba podrška i pozitiva. Mislim da smo, ukupno gledajući, ostvarili više nego li je itko očekivao uoči samoga starta', kazao je trener Cibone Josip Sesar.