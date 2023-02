Trener Hajduka uoči teškog gostovanja u Varaždinu otkrio u kakvom je stanju Marko Livaja i hoće li biti spreman...

Hajduk u 21. kolu SuperSport HNL-a (subota, 11. veljače, 15 sati, MAXSport 1, MAXtv) gostuje kod Varaždina. 'Bili' su povezali dva iznenađujuća poraza, a u gostima na pobjedu čekaju još sredine listopada prošle godine

'Situacija može biti bolja, jer kada izgubiš dvije zaredom - nije dobro. U Hajduku se to ne događa često, ali nama jest. To utječe na samopouzdanje, energiju jer sve što radiš tijekom tjedna, radiš da bi pobijedio i igrao dobar nogomet. Nama se to ne događa i nastojali smo kroz vrijeme za razgovor, analizu i ponajviše rad na terenu to popraviti. Svjesni smo da treba puno toga popraviti, i stožer i igrači. To što smo pružili, posebno drugo poluvrijeme zadnje utakmice, treba biti puno bolje', kaže Ivan Leko te dodaje:

'Imamo nekoliko ozljeda. Sahiti, Kalik i Borevković su vani, ostali su u treningu. Ovaj je tjedan bio specifičan jer je bila utakmica juniora u srijedu što je bilo važno i za klub. Nekoliko momaka je tu igralo, napravili su dobar rezultat što je dobro za sve nas. Nama je malo poremetilo treninge, ali u redu je. To se prihvaća i nastoji napraviti najviše u datoj situaciji', kaže Leko koji je otkrio u kakvom je stanju Marko Livaja koji je posljednjih dana imao zdravstvenih problema:

'Marko je trenirao koliko je mogao, on već od ranije ima te probleme s aduktorom i žlijezdama. Doktori to znaju bolje. On je već znao nastupati pod tabletama i injekcijama. Po pitanju njegove volje i želje za igrom, nema potrebe posebno pričati.'

Veliki problem stvara i ozljeda Emira Sahitija.

'Za mene je bio jedan od četiri, pet ključnih igrača. On je to bio prije mene, a bit će i nakon mene, ako tada bude tu. On je onaj koji mora biti tu. Igrao je razne uloge, razne pozicije na terenu. U svakom slučaju izgubili smo jednog jako bitnog igrača, ali vratit će se. On je pobjednik i radnik, mentalitet u svlačionici. Daje nam dodatnu energiju. Stvar je u tome da mi kao momčad 11 na 11 budemo dobri u svim segmentima igre', kaže Leko te za kraj napominje:

'Trebamo igrati nogomet u skladu svog imena, statusa, kulture i tradicije. Hrabro, s poštovanjem prema protivniku i vjerom u sebe. Igrao sam tu, gledao sam ga dok sam odrastao pa bio 20 godina vani. Hoće li takav Hajduk pobjeđivati, to je drugo pitanje. Ja sam za Hajduk koji ne kalkulira i koji preuzima rizik, koji napada. Jesam li naivan ili ne, vrijeme će pokazati.'

>> Hrvatski nogomet samo na MAXSport kanalima!

>> Nova sezona SuperSport Hrvatske nogometne lige i sav hrvatski nogomet gledaju se ekskluzivno na MAXSport 1 i MAXSport 2 kanalu na MAXtv-u. Više informacija OVDJE.

>> Sve video sažetke SuperSport Hrvatske nogometne lige pogledajte OVDJE.